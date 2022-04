मधुबनी: मधुबनी में एक मासूम पर उसकी सौतेली मां और पिता ने ऐसा कहर बरपाया (Step Mother and Father Tortured Girl in Madhubani) कि आप उसकी कल्पना भी कर सकते. इसका खुलासा भी शायद नहीं होता और वह मासूम तड़प-तड़पकर कभी दुनिया छोड़ जाती अगर वह घर से नहीं भागती. मामला बिहार के मधुबनी जिले के हरलाखी थाना (Harlakhi police station in Madhubani district) क्षेत्र के मांगपट्टी गांव का है. यहां सौतेली मां और पिता ने बच्ची पर जुल्म की हदें पार कर दीं. गर्म पानी डालकर उसके प्राइवेट पार्ट जला दिया. जब अत्याचार बर्दाश्त से बाहर हुआ तो वह घर से भाग गयी.

बच्ची घर से भागकर फुलहर कमतौल पहुंच गई. वहां पहले तो ग्रामीण उसे पागल समझकर भगा रहे थे लेकिन जब लड़की की आपबीती सुनी तो लोगों ने उसे पनाह दे दिया. समाजिक कार्यकर्ता बिट्टू कुमारी ने इस मामले की सूचना चाइल्डलाइन को दी. चाइल्डलाइन के लोग कमतौल पहुंचे और उक्त नाबालिग लड़की को जयनगर ले गए. चाइल्ड लाइन के लोगों के अनुसार लड़की को बालिका गृह के हवाले कर उसका भरण पोषण ओर इलाज कराया जाएगा.

लोगों ने बताया कि लड़की का आरोप है कि पिता जोर जबरदस्ती करता था. सौतेली मां ने गरम पानी डालकर प्राइवेट पार्ट समेत शरीर के कई हिस्सों को जला दिया है. इतना ही नहीं, उसके बाल काट दिये. इसलिए लड़की मारपीट व प्रताड़ना से तंग आकर घर से भागकर कमतौल पहुंच गई. हरलाखी थानाध्यक्ष अनोज कुमार ने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन से इस संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है. आगे की कार्रवाई की जाएगी. बताया जाता है कि इस मामले के सामने आने के बाद लड़की के माता-पिता फरार हो गए हैं.

