मधुबनी: बिहार के मधुबनी में कूड़े के ढेर से एक नवजात बच्ची का शव बोरे में लपेटा हुआ (Newborn girl body found in garbage in Madhubani) मिला है. शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुबह-सुबह ही किसी ने नवजात को यहां फेंका है. पता नहीं किस निर्दयी मां ने अपनी नवजात बच्ची को यहां कचरे के ढेर (Newborn thrown in garbage in Madhubani) में फेंका, किसी ने नहीं देखा. स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है.

हो रही है तरह तरह की चर्चाः रोशनी फूल भंडार के नजदीक एक खाली पड़ी जमीन पर एक नवजात बच्ची का शव मंगलवार को मिलने के बाद लोगों के बीच चर्चा का माहौल बना हुआ है. दबी जुबान में लोग कई तरह की चर्चा कर रहे हैं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार किसी ने तकरीबन चार बजे सुबह में नवजात बच्ची को बोरे में लपेट कर खाली पड़े जमीन के पास फेंक दिया. शायद जिस समय बच्ची को फेंका गया, उस समय बच्ची जिंदा थी, लेकिन बच्ची कुछ ही समय तक जिंदा रही.

''सुबह-सुबह किसी ने बच्ची को यहां फेंक दिया. बच्ची का एक पैर जानवर खा गए हैं. मैं इधर से गुजर रही थी तो भीड़ देखकर यहां पहुंची. बच्ची को गमछा में लपेटकर कोई कूड़े में फेंक दिया था''- स्थानीय, प्रत्यक्षदर्शी

जानवर खा गए थे पैरः आसपास के लोगों ने बताया कि मृत बच्ची के शव को कुत्ते और सूअरों ने नुकसान पहुंचा दिया था. इस कारण किसी ने शव को बोरे से ढंक दिया. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि बच्ची का शव मिलने की सूचना पुलिस को दे दी गई है. सवाल बड़ा है कि ऐसी कौन निर्दयी मां है जिसने जिंदा नवजात बच्ची को (crime in madhubani) फेंक दिया. ऐसी क्या मजबूरी रही होगी? यह तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा.

''लोगों ने सूचना दी कि रोशनी फूल भंडार के पास एक बच्ची का शव पड़ा है. सूचना मिलते ही अविलंब मौके पर पहुंचकर शव को जब्त कर लिया. मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद ही कुछ बताया जा सकता है'' -अमित कुमार, थानाध्यक्ष, नगर थाना

