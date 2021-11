मधुबनी: बिहार के मधुबनी जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद है ( High Spirits Elevated of Criminals ) बिहार पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election) के 9वें चरण के पूर्व बेखौफ बदमाशों ने मुखिया पति सहित दो लोगों को गोली मारकर जख्मी कर दिया.

दरअसल, घटना लौकही थाना के बेलही भवानीपुर पंचायत के कचनरवा गांव की है. यह फायरिंग चुनाव से पूर्व की गई है. गौरतलब है कि बिहार पंचायत चुनाव के नौवें चरण का मतदान 29 नवंबर को होना है. 9वें चरण में होने वाले चुनाव का प्रचार थम गया है. जिले के लौकही और बेनीपट्टी में 29 नवंबर को मतदान होना है.

गोली लगने से निवर्तमान मुखिया प्रत्याशी के पति चंद्रगुप्त सहित दो लोग जख्मी हो गए हैं. सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. गोली किसने मारी है, इसका पता नहीं चल पाया है. पुलिस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है.

बिहार पंचायत चुनाव धीरे-धीरे अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच रहा है. बिहार में 9वें चरण का मतदान ( Ninth Phase of Polling in Bihar ) 29 नवंबर को होगा. शाम 5 बजे पंचायत चुनाव के 9वें चरण का चुनाव प्रचार थम ( Election Campaign for Ninth Phase ) गया.

9वें चरण में 29 नवंबर को 35 जिलों के 53 प्रखंडों में मतदान होना है. इस चरण में ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए 11,883 सीट, ग्राम पंचायत मुखिया पद के लिए 871 सीट, पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 1196 सीट, जिला परिषद सदस्य पद के लिए 127 सीट, ग्राम कचहरी पंच पद के लिए 11,883 सीट और ग्राम कचहरी सरपंच पद के लिए 871 सीट निर्धारित है.

इस चरण में कुल 26,831 सीटों के लिए 1,03,995 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिसमें 1,03,501 नामांकन पत्र को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग (Bihar State Election Commission) के द्वारा स्वीकृत किया गया है. 494 पत्र को अस्वीकृत किया गया है. 254 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र वापस भी ले लिया है.

नोट- इस तरह की किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- POLICE CONTROL ROOM 100 / 0612-2201977-78

