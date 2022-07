कटिहार: बिहार के कटिहार में अवैध नर्सिंग होम (Illegal Narsing Home In Katihar) का संचालन धड़ल्ले से जारी है. यहां फिजिशियन मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहें हैं. जिला प्रशासन ने लोगों की शिकायत पर एक ऐसे ही अवैध रूप से चल रहे एक नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया. जिला प्रशासन की इस कार्रवाई में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन के लोग भी मौजूद थे. दरअसल, पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र (Town Police Station In Katihar) के दुर्गापुर इलाके (Durgapur Area In Katihar) का है. जहां जिला प्रशासन ने अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया.

अवैध नर्सिंग होम को किया गया सील : कटिहार सदर एसडीएम शंकर शरण ओमी के नेतृत्व में छापेमारी टीम नर्सिंग होम पहुंच कर नर्सिंग होम संचालन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की मांग की. प्रशासन की टीम ने जांच किया कि यह नर्सिंग होम किस सर्जन के अंडर में चल रहा है तो मौके पर मौजूद नर्सिंग होम कर्मचारी समुचित जबाब नहीं दे सके. जिसके बाद नर्सिंग होम को सील कर दिया गया. इस मौके पर कटिहार सदर एसडीएम शंकर शरण ओमी ने कहा कि- 'फिलहाल इस नर्सिंग होम को सील कर दिया गया हैं और तय समय सीमा तक नर्सिंग होम प्रबंधन समुचित कागजात नहीं उपलब्ध कराते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जायेगी.'

डॉक्टर कर रहे मरीजों के जान से खिलवाड़ : बता दें कि कटिहार में ( Katihar ) ऐसे कई नर्सिंग होम अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं. जिसका ना तो रजिस्ट्रेशन हैं और ना ही इस अस्पतालों में सर्जन , डॉक्टर ही मौजूद रहते हैं लेकिन यहां धड़ल्ले से पेट चीर कर मरीजों की जान से खिलवाड़ होता है. यहां तक की संचालकों ने खुद की दवा दुकान भी खोल रखा है. जिसका लाइसेंस तक नहीं है. ऐसे में जरूरत है कि जिले में अवैध नर्सिंग होम संचालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए. ताकि झोला छाप डॉक्टर जो नर्सिंग होम का संचालन कर रहे हैं, मरीजों की जान से खिलवाड़ नहीं कर सकें