कटिहारः बिहार के कटिहार में बेलगाम ट्रैक्टर की चपेट में आकर कृषि विभाग के एक कर्मी की मौत (one person died in road accident in katihar) हो गई. सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद सूबे में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. ट्रैक्टर की चपेट में आने के बाद बाइक सवार कृषि विभाग के कर्मी ने अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ (Agriculture department worker died in accident) दिया. इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. फिलहाल, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया. यह घटना मनिहारी थाना क्षेत्र ( Manihari Police Station ) के रसूलपुर गांव के समीप कटिहार-मनिहारी मार्ग की है.

कैसे हुआ हादसाः रसूलपुर गांव के पास कटिहार-मनिहारी मार्ग पर बेलगाम ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंद दिया. यह घटना उस समय हुई, जब कटिहार कृषि कार्यालय से बाइक पर सवार होकर कर्मी मनिहारी की ओर निकला था. इसी दौरान रसूलपुर के समीप चावल से लदे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी. इससे बाइक सवार अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर पड़ा और तब तक ट्रैक्टर का पिछला चक्का बाइक सवार को बुरी तरह रौंदते हुए आगे बढ़ गया.

कृषि विभाग में कार्यरत था मृतक: मृतक की पहचान जय कुमार के रूप में हुई. हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दुर्घटना में बुरी तरह से घायल कृषि विभाग के कर्मी को पास के मनिहारी अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया. वहां पहुंचते ही पीड़ित की मौत हो गयी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये कटिहार सदर अस्पताल भेजा दिया है. मनिहारी थानाध्यक्ष रामविलास सिंह ( Manihari SHO Ramvilas Singh ) ने बताया कि पुलिस ने अज्ञात ट्रैक्टर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिये कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया हैं और मामले की अनुसंधान शुरू कर दी है.

''कटिहार - मनिहारी मार्ग पर एक हादसे की सूचना मिली थी. दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मौत हो गई है. अज्ञात ट्रैक्टर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिये कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया हैं और मामले की अनुसंधान शुरू कर दी हैं '' -रामविलास सिंह, थानाध्यक्ष, मनिहारी