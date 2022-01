गया: बिहार में कोरोना संक्रमण (Corona Infection in Bihar) बेलगाम हो गया है. रोज नए संक्रमितों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है. इसी बीच गया में एक कोरोना संक्रमित महिला की मौत (Women Died in Gaya Due to Corona) हो गई. महिला की मौत अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल गया में इलाज के दौरान हो गई. महिला को 4 जनवरी को ही भर्ती कराया गया था. महिला गया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली थी. पीड़ित महिला ने कोविड का टीका नहीं लिया था.

इसे भी पढ़ें- कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच CM नीतीश का बड़ा फैसला, समाज सुधार अभियान और जनता दरबार स्थगित

अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल के अधीक्षक डॉ. पीके अग्रवाल ने इसकी पुष्टि की है. अधीक्षक डॉ. पीके अग्रवाल ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर के दौरान संभावित खतरे में यह पहली मौत हुई है. महिला काफी गंभीर स्थिति में भर्ती करायी गई थीं. भर्ती से पहले रैपिड एंटीजेन जांच कराई गई, जिसमें वह कोरोना संक्रमित पायी गयी थी.

गया में कोविड संक्रमित महिला की मौत

मेडिकल कॉलेज के एमसीएच ब्लॉक के दूसरे तल्ले पर कोरोना वार्ड में महिला भर्ती थी. वहीं आरटीपीसीआर जांच और जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा गया है. महिला को सांस लेने में परेशानी थी.

इसे भी पढ़ें- बिहार में स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां 28 फरवरी तक रद्द, बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण फैसला

वहीं शव को अंतिम संस्कार के लिए गया के श्मशान घाट पर परिजन पहुंचे. मृतक के परिजन निरंजन कुमार ने बताया कि सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां उनका इलाज चल रहा था. इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई. हम लोगों ने अंतिम संस्कार कर दिया है.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP