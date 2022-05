गया: बिहार के गया जिले में अपराधियों ने एक बार फिर बड़ी घटना को अंजाम (Crime In Gaya) दिया है. गया जिले के गुरारू थाना (Guraru police station of Gaya) क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने एक सीएसपी के संचालक को निशाना बनाया. हथियारबंद अपराधी सीएसपी संचालक से दो लाख रुपये लूटकर फरार (Two lakh looted from CSP operator in Gaya) हो गये. घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गये. पीड़ित की शिकायत के बाद मौके पर गुरारू थानाध्यक्ष अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस की टीम पहुंची और छानबीन में जुट गई है. पुलिस के मुताबिक घटना करने वाले अपराधियों को चिह्नित किया जा रहा है. जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: Nalanda Loot: नालंदा में दिनदहाड़े PNB के CSP संचालक से 3 लाख की लूट

बरोरह में PNB के सीएसपी का संचालक है पीड़ित: जानकारी के अनुसार गुरारू थाना क्षेत्र के बरोरह बाजार के रहने वाले नीरज कुमार पंजाब नेशनल बैंक के सीएसपी का संचालन करते हैं. वह सोमवार को मटुक बीघा में पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य ब्रांच को गए थे. मुख्य ब्रांच से नकदी की निकासी की थी. पैसे निकाल कर वह बरोरह बाजार के लिए लौट रहे थे. बरोरह बाजार लौटने के क्रम में सीएसपी संचालक नीरज कुमार को रास्ते में दो बाइकों पर सवार चार अपराधियों ने ओवरटेक किया. ओवरटेक करने के बाद उन्हें हथियार का भय दिखाया और गुरारू थाना क्षेत्र के तिनेरी के समीप रोक लिया. इसके बाद अपराधियों ने उनके पास रहे 2 लाख कैश की लूट कर ली और हथियार लहराते मौके से भाग निकले.





पुलिस का दावा, जल्द होगा मामले का खुलासा: इसके बाद घटना की सूचना गुरारू थाना की पुलिस को पीड़ित सीएसपी संचालक नीरज कुमार द्वारा दी गई. घटना की जानकारी के बाद मौके पर गुरारू थानाध्यक्ष अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस की टीम पहुंची और छानबीन में जुट गई है. अपराधियों के भागने की दिशा में पुलिस कार्रवाई कर रही थी. हालांकि अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिल सका. गुरारू पुलिस के मुताबिक घटना करने वाले अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है. जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा.

सीएसपी संचालक अपराधियों के निशाने पर: गौरतलब हो कि गया जिले में सीएसपी संचालक अरसे से अपराधियों के निशाने पर रहे हैं. घात लगाए अपराधियों द्वारा इस तरह की घटनाएं पूर्व में भी हो चुकी हैं. सोमवार को हुई घटना के बाद सीएसपी संचालक दहशत में हैं. बता दें कि इस तरह के मामलों का पूरी तरह से खुलासा करने में पुलिस सफल नहीं हो पाती है. जिसके कारण अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है और वे बेखौफ होकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं.

ये भी पढ़ें: जमुई में CSP संचालक से लूट, पेट में पिस्टल सटाकर बोला लुटेरा- बैग उतारो नहीं तो ठोक देंगे

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP