गया : बिहार की गया पुलिस ने चोरी की दो बाइकों के साथ तीन कुख्यात को गिरफ्तार किया (Three Bike Theft Arrested In Gaya) है. ये अंतरजिला गिरोह के अपराधी बताए जाते हैं. पुलिस इनसे पूछताछ की है और निशानदेही पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया है. गिरफ्तार अपराधियों में दो नवादा और एक अरवल का रहने वाला है. पुलिस बड़े खुलासे में जुटी हुई (Crime In Gaya) है.

पुलिस गश्ती के दौरान दिखे तीनों कुख्यात : गया शहर के रामपुर थाना अंतर्गत सिकरिया मोड़ के समीप से चोरी की बाइक के साथ तीन अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया. इस संबंध में रामपुर थाना थानाध्यक्ष रवि कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि चेन-मोबाइल छिनतई और बाइक चोरी को लेकर पुलिस गश्त करते हुए जैसे ही सिकरिया मोड़ गोलंबर के पास पहुंची तो इस दौरान पांच नंबर गेट की ओर से आते हुए दो बाइक पर सवार कुल तीन युवकों को देखा. इनमें एक बाइक पर दो तथा एक बाइक पर अकेला युवक सवार होकर आ रहा था.





पुलिस ने घेरकर किया गिरफ्तार : इनके संबंध में पुलिस को इनपुट मिला था. पुलिस गाड़ी को देखकर अपराधियों ने भागने का प्रयास किया किंतु रामपुर थाना के पुलिस गश्ती दल ने घेराबंदी करके रोक दिया. पुलिस घेराबंदी देखकर गोलंबर के आसपास के व्यक्ति वहां पर इकट्ठा हो गए. इन सभी के सहयोग से बाइक पर सवार तीनों अपराधियों को मौके से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. इन अपराधियों की गिरफ्तारी से कई मामले के खुलासे हो सकते हैं.



''गिरफ्तार अपराधियों में एक युवक राधे उर्फ शुभम है, जो अरवल जिले का रहने वाला है. वहीं नवादा जिले के चयन कुमार और बाइक के पिछली सीट पर बैठे सन्नी कुमार को पकड़ा गया है. तीनों को जेल भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. बाइक की सीट के नीचे से कई तरह के नंबर प्लेट एवं बाइक का लॉक तोड़ने वाला औजार मिला है.'' रवि कुमार, थाना अध्यक्ष, रामपुर



कई जिलों में यह गिरोह संचालित : पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अपराधी अंतरजिला गिरोह के सदस्य हैं. गया समेत कई जिलों में इनके द्वारा बाइक चोरी, छिनतई की घटनाएं किए जाने की बात सामने आ रही है. गिरफ्तार तीनों अपराधियों से सघन पूछताछ की गई है और कई तरह के सुराग हासिल हुए हैं. मिले सुराग के आधार पर पुलिस कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है.