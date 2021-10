गया: बिहार के गया जिले में (Crime in Gaya) अपराधियों के हौसले दिनोंदिन बुलंद होते जा रहे हैं. अपराधी लूट (Loot), हत्या (Murder), दुष्कर्म व छिनतई जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला शहर के सिविल लाइन्स की है जहां बाइक सवार झपट्टा मार अपराधियों ने अचार व्यवसाई से 1.2 लाख रुपए लूट (Looted from Pickle Dealer in Gaya) लिए. भीड़भाड़ वाले इलाके में दिनदहाड़े हुई यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

शहर के सिविल लाइन्स थाना के महारानी बस स्टैंड के नजदीक सरोगी पेट्रोल पंप के पास की है. पल्सर बाइक सवार झपट्टा मार अपराधियों ने एक अचार व्यवसाई से 1 लाख 20 हजार रुपए लूट लिए. इस संबंध में पीड़ित अचार व्यवसायी रेवती कांत पांडे ने बताया कि चंदौती पंजाब नेशनल बैंक से 1 लाख 35 हजार रुपए निकासी किए थे और बैग में 1 लाख 20 हजार रुपये रखे थे जिसे अपराधियों ने लूट लिए. बाकी की रकम पॉकेट में रखा था जो बच गया.

'बैंक से रुपए की निकासी करने के बाद लौट ही रहे थे कि पेट्रोल पंप के पास तेजी से पल्सर सवार बाइक आया और झपट्टा मारकर रुपए से भरा बैग लेकर भाग निकला. जब हमने हो-हल्ला किया तो सब लोग समझ नहीं पाए जब तक बात समझाते तब तक अपराधी भाग निकले. पावर ग्रिड तक पीछा भी किया गया लेकिन लूटेरे किस रास्ते से निकले पता ही नहीं चला.' : पीड़ित अचार व्यवसाई

पीड़ित अचार व्यवसाई ने बताया कि पल्सर बाइक पर 2 लोग सवार थे. बैग में कलेक्शन का रसीद भी था और चेक भी था जो लुटेरे लेकर भाग गये. विष्णुपद थाना क्षेत्र के माड़नपुर मोहल्ले के रहने वाले हैं पीड़ित अचार व्यवसाई. इसी व्यवसाय से वो अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं. इस संबंध में लूट की घटना की लिखित शिकायत पीड़ित व्यवसाई ने सिविल लाइन्स थाने में दर्ज करा दी है.

सिटी एसपी राकेश कुमार ने कहा कि- 'आवेदन मिलने के बाद पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है. पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है. जल्द ही घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.'

नोट: पुलिस से इस तरह के मामलों की शिकायत के लिए इन नंबरों 100 , 18603456999 पर संपर्क किया जा सकता है.