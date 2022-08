गयाः बिहार के गया पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया (Inhuman Face Of Police In Gaya) है. शनिवार की शाम एक छात्र कुछ दोस्तों के साथ फल्गु नदी में नहाने गया था, इस दौरान वह डूब गया. छात्र के डूबने की सूचना (Drowning In Falgu River) के बाद विष्णुपद थाना और मुफस्सिल थाना की पुलिस बचाव के बजाय थाना विवाद में उलझी रही. अंततः रविवार को स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला गया, तब तक छात्र की मौत (Student Died In Gaya) हो चुकी थी. मामला विष्णुपद थाना (Vishnupad Police Station of Gaya ) अंतर्गत दंडीबाग झारखंड महादेव स्थित फल्गु नदी है.

"शनिवार की शाम को 17 वर्षीय सत्यम कुमार जो कि फतेहपुर का रहने वाला है, वह दोस्तों के साथ नहाने गया था. इसी क्रम में नदी के गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हुई है. रविवार को शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है."- राजकुमार, थानाध्यक्ष विष्णुपद

शव निकलने के बाद थाने का हुआ निर्धारणः इसके बाद विष्णुपद थाना और मुफस्सिल थाना (Mufassil Police Station of Gaya ) की पुलिस मौके पर पहुंची. शव बाहर निकलने के बाद घटनास्थल के वाले क्षेत्र के विवाद में करीब 1 घंटे तक दोनों थानों की पुलिस उलझती रही. बाद में विष्णुपद थाना की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया.

फतेहपुर थाना क्षेत्र का है युवकः फल्गु नदी में डूबने वाले छात्र की पहचान 17 वर्षीय गया के फतेहपुर थाना अंतर्गत बखारी गांव के रहने वाले दयानंद प्रसाद के पुत्र सत्यम कुमार के रूप में हुई है. वर्तमान में वह गया शहर के दंडीबाग स्थित किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रहा था. शनिवार की शाम कुछ दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था, इस दौरान डूबने से उसकी मौत हो गई.



जेसीबी से बालू खुदाई के कारण हुआ था बड़ा गड्ढाः स्थानीय लोगों का कहना है कि बालू माफियाओं द्वारा जेसीबी से बालू की खुदाई के कारण नदी काफी गहरा गड्ढा हो गया था. उसी में डूबने से युवक की मौत हो गई. इस पर न तो खनन विभाग की नजर है और न ही स्थानीय पुलिस प्रशासन की. मौके पर पहुंचे परिजन और सैकड़ों स्थानीय लोगों ने खनन विभाग और स्थानीय पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया. प्रशासन से युवक की मौत के बदले मुआवजे और कार्रवाई की मांग कर रहे थे. किसी तरह पुलिस द्वारा प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया गया.



