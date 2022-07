गया: बिहार के गया पुलिस को बड़ी सफलता (Crime In Gaya) मिली है. सिटी डीएसपी के नेतृत्व में रामपुर थाना अध्यक्ष एवं टेक्निकल सेेल की टीम की छापेमारी में 7 कुख्यात अपराधियों (Seven Criminals Arrested In Gaya) को गिरफ्तार किया गया है. इनके पास से तीन हथियार, 11 कारतूस, लूटी गए मोबाइल और चोरी की तीन बाइक भी बरामद की गई है. गिरफ्तार अपराधियों से पुलिस पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है. इस संबंध में गया के एएसपी मनीष कुमार ने बताया कि रामपुर थाना अंतर्गत सिकारिया मोड़ से चंदौती ब्लाक आने वाली मेन रोड में महेंद्र यादव के घर के बगल में कामदेव सिंह के निर्माणाधीन चहारदीवारी के सामने रोड पर संदिग्ध लोगों का जमावड़ा होने की सूचना मिली थी.

बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे अपराधी : मामले की जानकारी होने के बाद इसकी सूचना एसएसपी को दी गई, जिसके बाद एसएसपी हरप्रीत कौर के निर्देश पर सिटी डीएसपी पारसनाथ साहू के नेतृत्व में रामपुर थाना अध्यक्ष रवि कुमार एवं टेक्निकल टीम गठित की गई. इसके बाद चीनी करते हुए यह पुलिस की टीम ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया. इन अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है. गिरफ्तार अपराधियों में रामपुर थाना क्षेत्र के गेवालबिघा के मोहम्मद इस्तेखार आलम उर्फ मन्ना, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद अरबाज उर्फ चोचा कटारी पहाड़ पर थाना चंदौती, दीप कुमार भारती उर्फ जट्टू कटारी अंबेडकर मोड़, विशाल कुमार, साहिल पिता मोहम्मद बबन खान गेवाल बीघा थाना रामपुर एवं रणधीर कुमार पिता गोपाल सिंह अंबेडकर मोड़ पहाड़पुर थाना चंदौती शामिल है.







गया में 7 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार : सभी गिरफ्तार अपराधियों की बारी-बारी से तलाशी ली गई तो मोहम्मद इस्तेखार आलम उर्फ मुन्ना के कमर में खोसा हुआ एक लोडेड देशी कट्टा मिला, जिसे बाहर निकालकर अनलोड किया गया. इसके अलावे मोहम्मद इरफान छोटू के बाएं कमर में एक लोडेड देसी कट्टा मिला. वहीं मोहम्मद अरबाज उर्फ चोचा के पास से भी एक देसी कट्टा मिला. एएसपी मनीष कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में से कई का आपराधिक इतिहास रहा है. इनसे पूछताछ की गई है और मिली जानकारी के आधार पर छापेमारी की जा रही है. छापेमारी में सिटी डीएसपी पारसनाथ साहू, रामपुर थानाध्यक्ष रवि कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक प्रशिक्षु पवन कुमार, टेक्निकल सेल के पुलिस पदाधिकारी प्रशांत कुमार प्रशिक्षु, चिंटू पासवान आदि शामिल थे.