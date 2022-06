गया : गया पुलिस ने लुटेरा गिरोह का खुलासा किया है. जिले के महकार थाना और सरबहदा ओपी क्षेत्र अंतर्गत लूट की हुई दो घटनाओं का गया पुलिस ने खुलासा कर लिया है. पुलिस ने लूटे गए सामानों की बरामदगी करते हुए तीन कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया (Robber gang exposed in Gaya) है. गिरफ्तार आरोपियों में सुबोध कुमार, बैजू यादव एवं पवन कुमार (Three Robber Arrested in Gaya ) शामिल हैं. इनके अपराध स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर लूट एवं डकैती की घटना में लूटे गई सामानों को तथा अन्य संदिग्ध चोरी की वस्तुओं को बरामद किया गया. वहीं मामले में संलिप्त अन्य अपराधियों को दबोचने के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है.

ये भी पढ़ें- गयाः 17 लाख रुपये से भरे बैग के साथ दो लोगों को RPF ने दबोचा, आयकर विभाग को दी गई जानकारी

इन सामानों की हुई है बरामदगी : एसआईटी की कार्रवाई में बरामद किए गए सामानों में मोटरसाईकिल (लूटी हुई), मोबाईल 09 पीस, डीजे अहूजा कम्पनी का मिक्चर मशीन, 16 पीन का स्टेबलाईजर, 05 केवीए का एमआर कम्पनी का एम्पलीफायर, मिक्चर मशीन महकाल लिखा हुआ, रेमसम कम्पनी का पीनमाईक चैनेल काला रंग का की बरामदगी की गई है.

''गिरफ्तार अपराधी कइयांटांड़ और चंदाचक के रहने वाले हैं. गिरफ्तार सुबोध कुमार उम्र 20 वर्ष पिता दिनेश यादव, बैजू यादव उम्र 22 वर्ष पिता राम दहिन यादव दोनों कईयाटाड़ थाना खिजरसराय (सरबहदा ओपी) रहने वाले हैं. वही पवन कुमार उम्र करीब 19 वर्ष पिता बृजनंदन यादव चन्दाचक थाना नीमचक बथानी जिला गया का रहने वाला है. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.''- हरप्रीत कौर, एसएसपी, गया



15-16 मई को हुई थी लूट की घटनाएं : गया एसएसपी हरप्रीत कौर ने बताया कि सरबहदा ओपी क्षेत्र और महकार थाना क्षेत्र में में 15 व 16 मई की रात्रि में बाइक, मोबाईल की लूट हुई थी. घटना में संलिप्त तीन अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी की गई है. एसएसपी ने बताया कि महकार थाना क्षेत्र में दिनांक 16 मई की रात्रि में डीजे संचालक से लूट की घटना हुई थी. इस घटना को भी अपराधियों के इसी गिरोह ने अंजाम दिया था.







इस तरह से हुई थी घटना : एसएसपी के मुताबिक 15 मई की रात्रि में रितेश कुमार पिता जितेंद्र कुमार तेल बिगहाथाना खिजरसराय जिला गया के मोटरसाइकिल एवं मोबाईल को अपराधकर्मियों के द्वारा बारात से अपने घर लौटने के क्रम में ग्राम बिहटा के पास लूट लिया गया था. इसी प्रकार 16 मई की रात्रि को सूरज कुमार पिता रामनन

बरैनी, थाना नीमचक बथानी जिला गया के डीजे मशीन सहित मोबाईल एवं अन्य सामान, 16 हजार नकदी को अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा ग्राम जारू से लौटने के क्रम में नहर के सड़क पर लूट लेने की घटना की गई थी.



दोनों घटनाओं के उद्भेदन के लिए एसआईटी हुई थी गठित : दोनों घटनाओं के सफल उद्भेदन हेतु अपर पुलिस अधीक्षक गया के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया. इस दल में थानाध्यक्ष खिजरसराय, महकार एवं सरबहदा ओपीको सम्मिलित किया गया. इस दल के द्वारा तकनीकी अनुसंधान हेतु जिला आसूचना इकाई का सहयोग प्राप्त कर घटना में सम्मिलित अपराधकर्मियों की पहचान की गयी. गुप्त सूचना एवं तकनिकी सूचना के आधार पर लूट एवं डकैती की घटना में शामिल गिरोह का पहचान कर दोनों घटनाओं में संलिप्त रहे तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया.





विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP