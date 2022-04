गया: गया जिले के कोतवाली थाना (Kotwali police station of Gaya) क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी जलील हरकतों से चाचा-भतीजी के पाक रिश्ते को शर्मसार (Relative arrested for molesting girl in Gaya) किया है. आरोपी चाचा रिश्ते की भतीजी का सालों से यौन शोषण कर रहा था. यहां तक कि पीड़िता की शादी होने के बाद भी चाचा की शर्मनाक हरकतें कम नहीं हुईं. इससे अजीज आकर पीड़ित युवती ने चाचा पर खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. शिकायत मिलने के बाद कोतवाली थाना की पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दुष्कर्मी चाचा को गिरफ्तार (One person arrested in Gaya) किया है. इस मामले की जांच की जा रही है.

शादी के बाद भी पीड़िता को भेजता था अश्लील मैसेज: कोतवाली थाना अंतर्गत एक मोहल्ले का रहने वाला अजय कुमार पिछले कई सालों से रिश्ते की भतीजी से दुष्कर्म कर रहा था. आरोप है कि पीड़िता को धमका कर इस तरह की गलत हरकतें कर हा था. इसी बीच लड़की की शादी दूसरी जगह होल गयी लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था. आरोपी ने उसके मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने शुरू कर दिए. इसके बाद पीड़िता ने कोतवाली थाना में मामला दर्ज कराया.

सालों पहले किया था दुष्कर्म: पीड़िता ने शिकायत में बताया है रिश्ते के चाचा ने उसके साथ सालों पहले दुष्कर्म किया था. दुष्कर्म करने की घटना के बाद भी वह डरा-धमका कर उसका यौन शोषण करता रहा. इस बीच उसकी शादी हो गई लेकिन उसने उसे तंग करना नहीं छोड़ा. इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी अजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया. इस संबंध में कोतवाली थानाध्यक्ष कुमार कौशलेंद्र अकेला से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है. पुलिस मामले में आगे यह कार्रवाई में जुटी है.

