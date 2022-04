गया: बिहार के गया में पुलिस टीम पर हमला (Police Team Attacked in Gaya) हुआ है. जिले के गुरुआ में पुलिस की टीम पर हमला करने का मामला सामने आया है. घटना में एएसआई समेत कई जवान घायल (Many Police Including ASI Injured in Gaya) हो गए हैं. घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद बेहतर उपचार के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है. प्रेम प्रसंग के एक मामले को सुलझाने के लिए पुलिस पहुंची थी. इसी दौरान अचानक लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया. जमकर किए गए रोड़ेबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए.

पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला: मिली जानकारी के अनुसार गुरुआ थाना के बनिया गांव में पुलिस की टीम प्रेम प्रसंग के मामले को सुलझाने के लिए बनिया गांव पहुंची थी. दरअसल मामला यह था, कि बनिया गांव के शिवनंदन विश्वकर्मा का पुत्र एक युवती के साथ फरार हो गया था. दो दिन पहले प्रेमी युगल वापस अपने-अपने घर को पहुंचे थे. युवती को लेकर उसकी मां थाने में पहुंची थी, और युवक पर कार्रवाई की मांग की थी.

पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे लोग: मामले में पुलिस ने तो कथित प्रेमी युवक के साथ सुलह करा दिया. जिसके बाद लड़की पक्ष के लोग इतने आक्रोशित हो गए, कि युवक के घर पर जाकर उसके परिजनों को जमकर पिटाई कर दी. लड़की पक्ष के लोग पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे. इसी कारण उन्होंने लड़के के परिजनों के साथ घर पर जाकर मारपीट की. इसकी जानकारी होने के बाद गुरुआ थाना की पुलिस एएसआई राज कपूर सिंह के साथ विवाद को सुलझाने के लिए बनिया गांव पहुंचे.

ASI समेत कई पुलिसकर्मी हमले में घायल: पुलिस की टीम को देखते ही पहले से ही खार खाए लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया. और जमकर रोड़े चलाने लगे. रोड़ेबाजी में एएसआई राजकपूर सिंह समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है. गुरुआ थाना के थानाध्यक्ष दिवाकर कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि पुलिस पर रोड़ेबाजी की घटना हुई है, जिसमें कुुछ पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है. इस मामले में पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी.

