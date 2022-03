गया: गया पुलिस और एसटीएफ की कार्रवाई में नीमचक बथानी थाना के सिमरौर गांव से कुख्यात अपराधी राजू मियां समेत 12 अपराधियों को गिरफ्तार (Raju Mian arrested in Gaya) किया गया है. ये अपराधी अंतरजिला गिरोह के बताए गए हैं. छापेमारी में असलहे का जखीरा (Huge amount of arms recovered in Gaya) भी मिला. बरामद आग्नेयास्त्रों में 6 राईफल, एक देसी पिस्टल और एक रेगुलर पिस्टल है. कुल सात आग्नेयास्त्रों की बरामदगी की गई है. वहीं, विभिन्न बोर के 57 कारतूस भी बरामद किये गये हैं. खास बात यह है कि चिकित्सीय कारणों से 15 दिन पूर्व पैरोल पर छूटकर आए इस अपराधी ने बड़े हिंसक वारदात को अंजाम देने की पूरी तैयारी कर ली थी.

बताया जाता है कि उसने अलग-अलग जिलों से अपराधियों को इकटठा किया था लेकिन एसएसपी हरप्रीत कौर (Gaya SSP Harpreet Kaur) के निर्देश पर गठित टीम ने दबिश दे दी. वहां से भारी संख्या में हथियार के साथ 12 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया. दावा किया जा रहा है कि अपराधियों की मंशा एक जमीन को कब्जाने की थी. इशके लिए किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की भी तैयारी की गयी थी.

गया की एसएसपी हरप्रीत कौर ने बताया कि पुलिस-एसटीएफ की छापेमारी में कुख्यात अपराधी राजू खां उर्फ राजू आलम को गिरफ्तार किया गया है. इसके खिलाफ आधा दर्जन से अधिक कांड अकेले नीमचक बथानी थाने में दर्ज हैं. सूचना मिली थी कि कुख्यात राजू खां किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में जुटा है. इसके बाद टीम गठित कर कार्रवाई की गई. इसमें चिह्नित राजू खां और उसके गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया गया. एसएसपी ने बताया कि 15 दिन पहले राजू खां न्यायालय से पैरोल पर चिकित्सीय कारणों से अपने गांव सिमरौर आया था.

एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में राजू खां सिमरौर नीमचक बथानी, मोनू उर्फ भानु खां कोठी थाना, मो. मोनाजिर हसन बिहारशरीफ, निर्भय कुमार नवादा, मो. इम्तेयाज आमस गया, अमित राज उर्फ भोलू यादव नवादा, शमशेर आलम गया, मो. अली इमाम नीमचक बथानी गया, मो. सैयद आलम गया, मो. मुस्तफा गया, मसूद आलम गया, मो. अरबाज आलम गया शामिल हैं. छापेमारी में एएसपी अभियान, एसटीएफ और नीमचक बथानी व खिजरसराय थाने की पुलिस शामिल थी.

