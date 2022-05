गया: बिहार के गया में छह शराब तस्कर गिरफ्तार (Many Liquor Smugglers Arrested in Gaya) किए गए हैं. जिले के आमस थाना के पथरा गांव में जहरीली शराब पीने से चार लोगों की मौत मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए, छह शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है. जिसमें तीन शराब तस्कर भी उसी जहरीली शराब का सेवन किया था. वे लोग भी निजी अस्पताल में इलाज करवा रहे थे. जिसे अब पुलिस अभिरक्षा में इलाज करवाया जा रहा है. जबकि 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

'बीते दिन आमस थाना के पथरा गांव में संदिग्ध स्थिति में चार लोगों की मौत हो गई थी, जबकि अन्य कई लोगों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है. परिजनों के मुताबिक जहरीली शराब की सेवन करने के बाद सभी की तबीयत बिगड़ी थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी. गिरफ्तार शराब तस्कर के पूछताछ के दौरान जानकारी मिली कि कुछ दिन पहले दिल्ली से एक ट्रक में छिपाकर भारी मात्रा में स्प्रिट लाया गया था, जिससे शराब बनाया गया था और उसी शराब के पीने से सभी की तबीयत बिगड़ी थी.' - हरप्रीत कौर, एसएसपी

4 लोगों की हुई थी संदिग्ध मौत: एसएसपी हरप्रीत कौर (SSP Harpreet Kaur) ने बताया कि शराब तस्करों द्वारा पथरा गांव में शराब बेची गई थी. जिसमें कई लोग शराब का सेवन किया था. तीन शराब तस्कर भी वही शराब पिया था और वहीं, 3 लोगों का भी तबीयत बिगड़ी थी और खुद अपना निजी अस्पताल में इलाज करा रहे थे. पूछताछ के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि इलाजरत शराब तस्कर अपना इलाज करा रहा है, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है और पुलिस अभिरक्षा में सभी का इलाज किया जा रहा है, वहीं 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसे जेल भेजा जा रहा है.

दिल्ली से शराब मंगाई गई थी: गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ के दौरान जानकारी मिली कि कुछ दिन पूर्व दिल्ली से एक ट्रक में छिपाकर 16 गैलन स्प्रीट लाया गया था. जिसने दिल्ली से स्प्रिट को लाया था और जिस ट्रक से मंगाया गया था, उसकी भी पहचान कर ली गई है. उसे भी गिरफ्तारी के लिए आदेश दिया गया है, वहीं, ट्रक को जब्त किया जाएगा और ट्रक मालिक के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी.

गया में 4 लोगों की शराब पीने से हुई थी मौत: बता दें कि बिहार के गया में बीते दिनों जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई थी. वहीं, इलाज करा रहे दो लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी. जबकि 5 लोग मेडिकल से फरार हो गए. आमस थाना क्षेत्र (Amas police station) में दर्जनों लोगों द्वारा जहरीली शराब (Number Of Death By Poisonous Liquor Increase In Gaya) पीने के बाद मौत का सिलसिला जारी था. इससे पहले 3 लोगों की मौत हुई थी.

