गया : बिहार के गया गुरुआ में यात्री बस से युवक का शव मिला (khalasi dead body found from bus in gaya) है. सियाराम नाम की यात्री बस से खलासी के शव की बरामदगी हुई है. यह बस गया के गुरुआ से कोलकाता के लिए परिचालित होती है. मामले को लेकर परिजनों का आरोप है कि हत्या की घटना को गला दबाकर अंजाम दिया गया (murder in gaya) है. वहीं घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है. मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है.



गया के सेनीचक गांव का रहने वाला था मृत युवक : मृत खलासी की पहचान सेमीचक गांव के लक्ष्मण पासवान के पुत्र संतोष पासवान (25 वर्ष) के रूप में हुई है. मृतक के भाई ने बताया कि बीती रात सियाराम को उदय पासवान ने फोन करके नदियावां गांव के पास बुलाया था. उदय पहले उस बस में खलासी का काम करता था. उदय का फोन आने के बाद संतोष पासवान घर से निकलकर उस स्थान के लिए चला गया था. उसके घर से निकलने के करीब एक डेढ़ घंटे बाद उदय पासवान ने फोन कर बताया कि उसका भाई सियाराम बस में बेहोश पड़ा हुआ है. इस तरह की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और संतोष को लेकर एक निजी क्लिनिक में पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.





बस को लेकर भाग निकले : मृतक के भाई ने बताया कि मौत की जानकारी होते ही बस को लेकर चालक मोहम्मद कलाम खान और खलासी उदय पासवान शेरघाटी की ओर भाग निकला. पुलिस से मांग की गयी है कि दोनों को पकड़कर पूछताछ की जाए, जिससे मामले का पूरी तरह से खुलासा हो सके. हालांकि बाद में गुरुआ पुलिस की कार्रवाई में बस को बरामद कर लिया गया है. वहीं चालक और खलासी को पुलिस ढूंढ रही है, ताकि इस मौत के मामले में खुलासा हो सके.

थानाध्यक्ष ने कहा जल्द ही कांड का कर लिया जाएगा खुलासा : इस संबंध में गुरुआ थानाध्यक्ष दिवाकर कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि मृतक के परिजन गला दबाकर हत्या का आरोप लगा रहे हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है. फिलहाल कार्रवाई में बस को बरामद कर लिया गया है. जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा. फिलहाल विभिन्न बिंदुओं पर पुलिस की पड़ताल चल रही है.

