गया: गया जंक्शन पर हावड़ा-बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन से डेढ़ किलो सोने के साथ शख्स को गिरफ्तार (One and Half KG Gold recovered from Bikaner Express) किया गया है. पूर्व मध्य रेलवे के गया जंक्शन पर पटना डीआरआई की टीम के साथ आरपीएफ और जीआरपी ने हावड़ा-बीकानेर एक्सप्रेस से डेढ़ किलो सोने के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है.

गुप्त सूचना के आधार पर पटना से आई डीआरआई की टीम गया जंक्शन पहुंची. जिसके बाद गया आरपीएफ और जीआरपी थाना की पुलिस से मिलकर कार्रवाई की गई. जिसमें गया जंक्शन पर हावड़ा-बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन में एस-7 की बर्थ संख्या 49 पर सफर कर रहे एक यात्री की तलाशी ली गई. तलाशी लेने पर उसके पास से एक किलोग्राम का एक पीस विदेशी गोल्ड बिस्किट और 500 ग्राम का एक पीस विदेशी गोल्ड बिस्किट बरामद किया गया.

गया आरपीएफ पोस्ट प्रभारी अजय प्रकाश ने बताया कि सोने के साथ गिरफ्तार तस्कर को डीआरआई की टीम पटना लेकर चली गयी. बरामद सोने की कीमत करीब 77 लाख रुपए (Gold worth 77 Lakhs Recovered) है. बरामद सोने के साथ सोना तस्कर को ट्रेन से नीचे उतार कर आरपीएफ पोस्ट लाया गया. पकड़े गए सोना तस्कर ने पूछताछ में टीम को बताया कि वह डेढ़ किलोग्राम विदेशी गोल्ड बिस्किट को हावड़ा से लेकर उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर जा रहा था.

