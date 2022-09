गया: गया में बालू का चालान नहीं देने पर बालू माफिया (Sand Mafia Shot Young Man In gaya) ने 26 सितंबर काे अतरी थाना क्षेत्र (Atri Police Station) के बेलारू गांव निवासी विकास कुमार काे गाेली मार दी थी. बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी. गुरुवार काे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव विकास कुमार के परिजनों से मिलने बेलारू गांव पहुंचे (Pappu Yadav met Vikas family). पीड़ित परिजनों से अपनी संवेदना प्रकट की. उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया. उन्होंने पीड़ित परिवार को हरसंभव मदद करने की बात कही.

इसे भी पढ़ेंः गया में बालू चालान नहीं देने पर युवक की हत्या पर बवाल, सरकार के खिलाफ नारेबाजी



अपराधियों को पुलिस का डर नहीं: इस दौरान पप्पू यादव ने कहा कि आए दिन बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रही हैं. एक गरीब परिवार से आने वाले विकास की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी (Youth killed for not giving challan in Gaya). विकास के सहारे ही उसका पूरा परिवार चलता था. इस हत्याकांड से यह पता चलता है कि अपराधियों को पुलिस का डर नहीं है. उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए. साथ ही स्पीडी ट्रायल चलाकर घटना में शामिल अपराधियों को जल्द सजा दी जाए.

न्याय दिलाने काे लड़ेंगे लड़ाईः पप्पू यादव ने कहा कि पीड़ित परिवार को जन अधिकार किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजीव कुमार कन्हैया के द्वारा 50 हजार रुपये की राशि दी गई है. साथ ही हमारी पार्टी के द्वारा भी 50 हजार रुपये दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम हर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं. हमारी तरफ से हरसंभव मदद की जाएगी. इस मौके पर जिला पार्षद प्रेम यादव, अविनाश कुमार, मुकेश नारायण, जाप जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मरांडी, मोनू कुमार, संतोष यादव सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोग मौजूद थे.

इसे भी पढ़ेंः गया में युवक की हत्या, कारा अधीक्षक आवास के पास से मिला शव

"यह बहुत ही मार्मिक घटना है. घटना के दोषियों को पुलिस अविलंब गिरफ्तार करे, इसके लिए हमने गया एसएसपी हरप्रीत कौर और आईजी से भी बात की है. अगर घटना में शामिल अपराधियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो आंदोलन किया जाएगा. इस परिवार की लड़ाई अब मेरी है और मैं अंत तक लड़ने को तैयार हूं" -पप्पू यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जाप