गया: बिहार के गया में दुकानदार ने (Crime In Gaya) केक नहीं दिया तो अपराधियों ने जमकर रोड़ेबाजी और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत (Firing On Shopkeeper In Gaya) फैला दिया. घटना जिले के मुफस्सिल थाना अंतर्गत नारायण नगर मोहल्ले की है. रोड़ेबाजी और फायरिंग की सूचना के बाद वजीरगंज डीएसपी घूरन मंडल (Wazirganj DSP Ghooran Mandal In Gaya) और मुफस्सिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. वजीरगंज डीएसपी ने केक के विवाद में फायरिंग की पुष्टि की बात कही है. बताया जा रहा है कि कारोबारी ने केक देने में विलंब किया तो की बदमाशों ने पत्थरबाजी और फायरिंग कर दी.

गया में केक देने में देरी हुई तो दुकानदार पर फायरिंग : मिली जानकारी के अनुसार एक युवक ने दुकानदार से केक का ऑर्डर किया था. दुकानदार ने केक देने में थोड़ा विलंब किया तो नोकझोंक करने लगा. नोकझोंक का विरोध होने के बाद वह मौके से चला गया. वेकिन बाद में वह अपने आपराधिक तत्व वाले साथियों के साथ फिर नारायण नगर मोहल्ले पहुंच कर मारपीट और गोलीबारी शुरू कर दी. इस दौरान लगातार कई राउंड फायरिंग भी की गई. गोलीबारी की घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल कायम हो गया. लोगों ने अपनी दुकानें और घरों के दरवाजे बंद कर दिए. सड़कों पर रोड़ेही रोड़े पसरे थे.

गोलीबारी के बाद क्षेत्र में दहशत : गोलीबारी के बाद क्षेत्र में दहशत फैली है, दुकानें बंद हैं. एक शख्स घायल है. इस तरह की घटना कर बदमाश लोग मौके से फरार हो गए. घटना में एक युवक के घायल हो जाने की सूचना है. हालांकि युवक रोड़ेबाजी में घायल हुआ है या गोली लगने से, यह स्पष्ट नहीं हो सका है. वहीं पुलिस ने भी किसी के घायल होने की पुष्टि नहीं की है. घटना की सूचना के बाद वजीरगंज डीएसपी घूरन मंडल और मुफस्सिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची थी. घटना के बाद नारायण नगर में तनाव है. स्थानीय लोगों में इस तरह की घटना के बाद आक्रोश बना हुआ है. लोग इतने डरे हैं कि घटना करने वाले का नाम तक नहीं बता रहे. जानकारी के अनुसार स्थल से पुलिस ने कुछ खोखे बरामद किए हैं.

अभी तक FIR नहीं हुई है दर्ज : इस तरह की घटना की अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकी है. मामले के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों और व्यवसायियों को पुलिस ने शांत कराया और फिर से दुकानें खुलवाई है. हालांकि दहशत अभी भी बना हुआ है. इस संबंध में वजीरगंज डीएसपी घूरन मंडल ने कहा कि- 'मुफस्सिल थाना अंतर्गत नारायण नगर मोहल्ले में गोलीबारी की घटना हुई है. इस दौरान मारपीट और गोलीबारी भी की गई है. फायरिंग में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. पुलिस मौके पर पहुंची है और कैंप कर रही है. घटना करने वाले आपराधिक तत्वों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.'