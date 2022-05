गया: बिहार के गया से रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना (Crime In Gaya) सामने आई है. यहा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मानपुर इलाके का है. यहां एक बुजुर्ग ससुर पिछले 6 महीने से 28 साल की अपनी बहू का रेप (Father in law molesting daughter in law in Gaya) कर रहा था. शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देता था. रोजाना बलात्कार की शिकार हो रही महिला को अपने पति का साथ भी इस नर्क से निकलने के लिए नहीं मिला. पति अपने पिता का समर्थन कर रहा था. पत्नी की बातों का बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा था. आखिरकार थक-हारकर महिला ने अपने मायके वालों को अपनी पीड़ा बतायी. उसके बाद उसने थाने पहुंचकर केस दर्ज कराया है. पुलिस ने आरोपी ससुर को पूछताछ के बाद गिरफ्तार (Father in law arrested for Molesting daughter in law in Gaya) कर लिया है.

रोज बनाता था हवस का शिकार: पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि उसका पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है. अधिकांश उसकी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी ही लगती है. इसी बीच उसकी ननद की तबीयत खराब हो गयी. घर के सभी लोग उसकी तीरमारदारी में अस्पताल चले गये. पति ड्यूटी चला गया. ससुर ने घर में अकेला पाकर उससे रेप किया. शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी. उसके बाद वह रोजाना ही रेप करने लगा.

पहले से खराब थी नियत: दो बच्चों की मां उस महिला की शादी 5 साल पहले हुई थी. उसका कहना है कि जब से वह ससुराल आई है, तभी से उसके ससुर बुरी नियत से उसे देख रहे थे. 6 महीने पहले जब उसकी ननद की तबीयत खराब हुई और सभी उसमें व्यस्त हो गये, तब उसे मौका मिल गया. उसने अपनी बहु को ही हवस का शिकार बना लिया. पीड़िता का आरोप है कि जब इसकी शिकायत अपने पति समेत ससुराल के अन्य लोगों से की लेकिन किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया.

पिता के पक्ष में हो गया पति: पीड़िता ने बताया कि उसका ससुर रोज उससे रेप करने लगा. शिकायत करने पर ससुर के साथ ही उसका पति भी उसे धमकी देता था. पति काे उस पर भरोसा ही नहीं था. वह अपनी पत्नी को गलत कहता था. उसका दावा था पिता ऐसा कर ही नहीं सकते. आखिर में पीड़िता में अपने मायके वालों को घटना के बारे में जानकारी दी. मायके वालों से समर्थन और सहयोग मिलने के बाद वह थाने पहुंची और शिकायत दर्ज करायी. पुलिस ने ससुर को गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी ससुर गिरफ्तार: इस तरह का मामला सामने आने के बाद बुनियादगंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर लिया. आरोपित को जेल भेज दिया गया. वहीं, पीड़िता का मेडिकल टेस्ट और कोर्ट में 164 का बयान भी दर्ज कराया जा रहा है.



'आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. इस पर इसकी पतोहू ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. आरोप है कि वह पिछले कई महीने से इसके साथ दुष्कर्म की घटना कर रहा है. इसका विरोध करने पर ससुराल के अन्य लोग भी साथ नहीं दे रहे हैं. केस दर्ज करने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है. वही पीड़िता को मेडिकल जांच और कोर्ट में 164 के बयान के लिए ले जाया जा रहा है.'- उपेंद्र कुमार सिंह, थानाध्यक्ष, बुनियादगंज.

