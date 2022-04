गयाः बिहार के गया जिले के बोधगया में जीविका दीदी के नाम पर अश्लील व्हाट्सएप ग्रुप (Ashlil Whatsapp Group On Name of Jeevika Didi) बनाने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. काफी समय से जीविका दीदी के नाम पर अश्लील व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा था. जनवरी महीने में ग्रुप के बारे में पता चलने पर जीविका दीदी ने महिला थाना गया (Mahila Thana Gaya) में मामला दर्ज कराया था. जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया.

आई लव यू नाम से एडमिन ने बनाया था व्हाट्सएप ग्रुपः जनवरी महीने में जीविका दीदियों की ओर से महिला थाना में अश्लील व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की शिकायत दर्ज करायी गई थी. व्हाट्सएप ग्रुप को आई लव यू नाम से एडमिन ने तैयार किया था. केस दर्ज कराए जाने के बाद महिला थाना की पुलिस छानबीन में जुटी थी. छानबीन के बाद पुलिस ने गया के फतेहपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक सूरज कुमार सिंह को गिरफ्तार किया. महिला थाना की थानाध्यक्ष रवि रंजना कुमारी ने बताया कि शिकायत के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है.

लड़की हैं कोई परेशान कर रहा तो डरें नहींः गया की महिला थाना की थानाध्यक्ष रवि रंजना कुमारी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति सोशल साइट पर आपका फेक एकाउंट बनाता है. मैसेज या कॉल करके परेशान करता है या आपके फोटो या वीडियो का गलत इस्तेमाल कर है तो डरें नहीं. घरवालों को जानकारी देते हुए पुलिस से शिकायत जरूर करें. ऐसे लोगों को छोड़ने से वे और नये लोगों के लिए परेशानी का कारण बनते हैं.

नोट- आपके शहर या क्षेत्र में कोई अपराध या हादसे की सूचना मिलती है, तो आप इसकी जानकारी इस नंबर 1860 345 6999 पर दे सकते हैं. बिहार में रहने वाली महिलाएं महिला विकास निगम का हेल्पलाइन नंबर 181 पर भी कॉल कर मदद ले सकते हैं.

