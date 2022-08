दरभंगाः पटना में लॉ एंड आर्डर एडीएम केके सिंह की लाठी से घायल दरभंगा के शिक्षक अभ्यर्थी अनिसुर रहमान (Teacher Candidate Anisur Rehman) ने सरकार की ईंट से ईंट बजा देने की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि सरकार पांच दिन में बहाली का नोटिफिकेशन जारी करे, नहीं तो राज्यभर में उग्र आंदोलन होगा. मैं शहीद होने के लिए तैयार हूं. बता दें कि पटना के डाकबंगला चौराहा पर सांतवें चरण की शिक्षक नियोजन की मांग (Demand For 7th Phase Teacher Recruitment In Bihar) कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज (lathi charge on teacher candidates in patna) किया गया था. इसी दौरान दरभंगा के अनिसुर भी एडीएम की लाठी से घायल हो गए थे. घायल अभ्यर्थी किसी तरह पटना से गाड़ी पकड़ कर दरभंगा पहुंचा.

तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं: घायल शिक्षक अभ्यार्थी अनिसुर रहमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वहां पर तैनात अधिकारी ने मेरा नहीं तिरंगे का अपमान किया है. इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मैं इसका पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं. तिरंगे के अपमान को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसका जवाब देना होगा. अनिसुर रहमान से जब उनके घायल होने की बात पूछी गई तो उसने कहा कि पिटाई का वीडियो वायरल है, आप सब इसे देख सकते हैं. इस बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं.





उपमुख्यमंत्री ने जांच का दिया आदेशाः घायल अभ्यार्थी अनिस उर रहमान दरभंगा जिला के बेनीपुर अनुमंडल के तौहीद नगर वार्ड नंबर चार के रहने वाले हैं और सांतवें चरण के शिक्षक नियोजन की शीघ्र बहाली की मांग करने पटना गए. वहां पटना में लॉ एंड आर्डर एडीएम केके सिंह उसकी ने बेरहमी से पिटाई कर दी थी. इसके बाद बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस कांड की निष्पक्ष जांच के लिए दो सदस्यी जांच टीम का गठन करते हुए रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कही है. तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस तरह का व्यवहार अभ्यर्थियों से किया गया वह सही नहीं था. हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो सदस्यीय जांच टीम बना दी है. रिपोर्ट आने के बाद दोषी अधिकारियों पर उचित कार्रवाई होगी.

पटना में तीन दिनों तक धारा 144 लागूः इस घटना के बाद बिहार के लोगों में काफी रोष देखा जा रहा है. इसे लेकर फेसबुक और ट्वीटर पर भी लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया है. वहीं, घटना के बाद पटना डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने पटना में मंगलवार से अगले 3 दिनों 23 से 25 अगस्त तक के लिए धारा 144 लागू कर दी है. को लेकर पटना में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस बर्बरता को लेकर भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव ने ट्वीट (khesari Lal yadav tweet) किया है. उन्होंने इस घटना पर दुख जताते हुए लिखा कि बिहार हर जगह मजबूर है, घर में भी बाहर भी. उन्होंने सवाल करते हुए लिखा कि आखिर कब तक बिहारियों के साथ ऐसा होता रहेगा और इसका जवाब कौन देगा.

'सरकार पांच दिन में बहाली का नोटिफिकेशन जारी करे, नहीं तो सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी. मैं शहीद होने के लिए तैयार हूं. अधिकारी ने मेरा नहीं तिरंगे का अपमान किया है. इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मैं इसका पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं. तिरंगे के अपमान को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसका जवाब देना होगा''- अनिसुर रहमान, घायल शिक्षक अभ्यर्थी

