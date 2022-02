दरभंगाः बिहार के गया जिला के आढ़तपुर गांव (Clash Between Police And Villagers in Adhatpur Village gaya) के लोगों को बांधकर बर्बर पिटाई लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. दरभंगा पहुंचे जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि इस मामले में कहा कि गया में बालू उठाव से उत्पन्न होने वाली समस्या को लेकर ग्रामीणों ने आवाज उठाया तो पुलिस अधिकारी और ठेकेदार इस बात को नहीं माने और अपनी मनमानी करते हुए बर्बरतापूर्ण पिटाई कर जेल भेज दिया, यह अपराध है.

बिहार के माफियाओं पर बोले पप्पू यादव..

पप्पू यादव ने आगे कहा कि सरकार को पूरी ताकत और तैयारी के साथ पूरे बिहार के जमीन माफिया, शराब और बालू माफिया के नेक्सेस के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए. पप्पू यादव ने आगे कहा कि गया में एक आरजेडी का विधायक है, जिनका दामाद बालू सिंडिकेट का मेंबर है. चार सालों तक जबरदस्ती उस गांव से बालू का उठाव कर रहे थे. इस बार इन सिंडीकेट से जुड़े लोगों ने किसी प्रकार से खनन का टेंडर भी करवा लिया है.

गांव वालों का कहना है कि बालू खनन हमारे गांव को समाप्त कर देगा. बालू खनन के चलते हमारे गांव में बाढ़ आ जाती है. जब तक पुल नहीं बनता है, तब तक हम बालू काटने नही देंगे. इसके बाद से बाद बालू माफिया बाहर से उस गांव में बदमाशों को बुलवाकर मनमानी करते हैं. इसके बाद पुलिस के माध्यम ले लोगों पर जुल्म किया जा रहा है. पुलिस ने लोगों को बर्बरतापूर्ण पिटाई के बाद चार कुंवारी लड़कियों को भी अपराधी की तरह जेल भेज दिया, जिनकी शादी होनी थी.

पप्पू यादव ने आगे कहा कि इस दुनिया में इससे बड़ा जुल्म और ज्यादती ना तो मैंने देखा है और ना ही सुना है. वो भी भारत जैसे देशों में, जहां महिलाओं को सम्मान की नजर से देखा जाता है और उनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाए जाते हैं. डीएसपी के सामने महिलाओं के हाथ पीछे करके जिस तरीके से बांधे गए, यह बर्बर कार्रवाई है. मामले में शामिल डीएसपी को अविलंब बर्खास्त किया जाना चाहिए. कौन-कौन लोग इसके पीछे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए. मैं बार-बार कहता हूं कि बालू शराब और जमीन के माफियाओं के नाम पर ये नेता और यहां के दोनों दल चुप क्यों हो जाते हैं.





