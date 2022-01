सारण: बिहार के सारण जिले में मकेर थाना क्षेत्र (Maker police station of Saran district) के जगदीशपुर गांव पूरे जिले में सुर्खियों का केंद्र बना रहा. यहां से तरह-तरह की बातें सामने निकल कर आईं. सबसे पहले सूचना प्राप्त हुई की तीन लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत (Two people died in Saran) हो गयी है. इसकी पुष्टि के लिये वहां के लोगों से जानकारी ली गयी तो बताया गया कि दो व्यक्तियों की मौत हो गयी है. अन्य दो का ईलाज विभिन्न जगहों पर चल रहा है.

इसी बीच सारण के एसपी ने इस बात का खंडन करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा की इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है. एक व्यक्ति की मौत ठंड लगने हुई है. उसके बाद मकेर में पुलिस पदाधिकारियों और स्थानीय जन प्रतिनिधियों का बड़ा हुजूम वहां पहुच गया. सभी ने एक स्वर से शराब पीने से हुई मौत का खंडन किया. यह है सिक्के का एक पहलू.





अब सिक्के का दूसरा पहलू भी जानना बहुत जरूरी है. आखिर कौन सी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुईं जहां बीती रात ही मरे हुए दोनों व्यक्तियों का आनन-फानन में अंतिम संस्कार कर दिया गया. क्या यह बात संदेह पैदा करती नहीं करती है. आखिर अंतिम संस्कार करने की क्या जल्दी थी. वहीं, शराब कांड के बाद कई जिलों के पुलिस पदाधिकारियों पर गाज गिरनी तय है. अगर इस तरह की कोई घटना सारण में होती है तो सारण के पुलिस पदाधिकारियों पर भी गाज गिरने की संभावना बन सकती है. इसको लेकर पुलिस विभाग द्वारा दांवपेच का खेल कहीं ना कहीं किया गया है.

गौतरलब है कि अमनौर थाना क्षेत्र के परमानंदपुर छपरा में दो लोगों की मौत और एक व्यक्ति के गंभीर रूप से बीमार होने व संदिग्ध मौत की खबर के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी इंद्रजीत बैठा एवं अमनौर थानाध्यक्ष सुजीत कुमार चौधरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने घटना की जानकारी ली. घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि टुन्ना महतो उर्फ कृष्णा की मौत हुई है.



वहीं सूत्रों से मिली सूचना के अनुसार परमानंद छपरा निवासी मालिक महतो का पुत्र पलटन महतो की आंख की रोशनी चली गई है. सिवान निवासी एक मजदूर की मौत भी हुई है. कुल मिलाकर मामला संदिग्ध बताया जा रहा है. मृतक के परिजन बता रहे हैं कि पेट मे असहनीय दर्द व ठंड की शिकायत पर जब चिकित्सक को दिखाया गया तो उन्होंने बड़े अस्पताल में ले जाने की सलाह दी. जब तक बीमार को लेकर बड़े अस्पताल की तरफ बढ़ते, उसकी मौत हो गई.

