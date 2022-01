छपरा: बिहार के छपरा जिले के भगवान बाजार थाना क्षेत्र के नई बाजार चौक के पास (Crime In Chapra) आपसी विवाद को लेकर फायरिंग और चाकूबाजी (Firing And Stabbing In Mutual Dispute At Chapra) की घटना सामने आयी है. इस दौरान दो युवक (Two Injured In Mutul Dispute At Chapra) घायल हो गए. घायल युवकों में एक को गोली लगी है जबकि दूसरा से चाकू से घायल हुआ है. दोनों को गंभीर हालत में छपरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां डॉक्टरों ने एक युवक की हालत गंभीर देखते हुए उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया है.

बता दें कि, गोली लगने से घायल युवक की पहचान नई बाजार निवासी श्याम बहादुर राय के पुत्र सत्येंद्र कुमार यादव के रूप में हुई है. जबकि, चाकू लगने से घायल युवक भगवान बाजार थाना क्षेत्र के एसडीएस कॉलेज के पास का रहने वाला बताया जा रहा है. उसकी पहचान दलु पटेल के पुत्र विक्की पटेल के रूप में हुई है. फिलहाल मामले का खुलासा नहीं हो पाया है. इस मामले को लेकर घायल के परिजन और पुलिस कुछ भी नहीं बता रहे हैं.

वहीं, सदर अस्पताल में घायलों के परिजनों ने बताया कि इसके पहले भी एक बार मारपीट की घटना हुई थी. जिसके बाद मेल मिलाप से मामले को सुलझाने की कोशिश की गई थी. मंगलवार को एक बार फिर से आपसी संघर्ष में गोलीबारी और चाकूबाजी की घटना हुई है. जिसमें दोनों तरफ से एक-एक व्यक्ति घायल हुए हैं. फिलहाल घायलों में एक की हालत गंभीर होने के कारण डाक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद पीएमसीएच पटना बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया है.

