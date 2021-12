सारण: बिहार के सारण जिले में शराब की अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गयी है. इसमें ड्राइवर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया (Three arrested in liquor in Saran) गया है. पुलिस इस तस्करी से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाने का प्रयास कर रही है. जब्त शराब की कीमत करीब 20 लाख रुपए आंकी गयी है.

प्राप्त सूचना के अनुसार सारण जिले के लाल बाजार क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग की जा रही थी. उसी समय मुफस्सिल थाने की पुलिस ने एक ट्रक को रोकने का संकेत दिया लेकिन ड्राइवर ट्रक लेकर भागने की फिराक में था. मुफस्सिल थाने के पुलिसकर्मियों ने किसी तरह इस ट्रक रोका.

जब इस ट्रक की तलाशी ली गई तो पुलिस आश्चर्यचकित रह गयी. ट्रक में शराब की बड़ी खेप लदी थी. इस ट्रक के चालक समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया. तीनों को मुफस्सिल थाने लाया गया और कड़ाई से पूछताछ की गयी. पूछताछ में चालक का बयान संदेहास्पद रहा. उसने बताया कि वह रांची से ट्रक शराब लेकर गुवाहाटी जा रहा था. अब सोचनीय बात यह है कि जब बिहार में शराबबंदी (Liquor ban in Bihar)है तो वह इस रास्ते से गुवाहाटी क्यों जा रहा था.

हालांकि ट्रक चालक ने बताया कि उसे मोबाइल से लोकेशन दिया जा रहा था. उसी रास्ते वह जा रहा था. इसका मतलब शराब कारोबारियों का एक बड़ा गैंग है जो शराब की खेप को इस तरफ से बिहार होकर पार करवा रहा था. यह ट्रक पुलिस के हाथ लग गई है.

