छपरा: छपरा में युवती को अपने जीजा के भाई से प्यार हो गया. दोनों एकांत में मिलने लगे, साथ जीने मरने की कसमें खाने लगे. उनके बीच मेल-मिलाप का सिलसिला चलने लगा. अचानक ग्रामीणों ने प्रेमी जोड़े को एक साथ पकड़ लिया और उनकी रजामंदी से मढ़ौरा गढ़देवी मंदिर (Marhaura Gadhdevi Mandir) में शादी (Marriage of Loving Couple in Chapra) करा दी. शादी के बाद दोनों लड़की घर गये लेकिन यही ट्विस्ट आ गया. अब वर पक्ष 2 लाख रुपये नकदी और बाइक दहेज मांग (Dowry Demand after marriage in Chapra) कर रहा है. बगैर दहेज के विदाई कराने से इनकार कर दिया है.

ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ा: यह घटना तरैया थाना के डुमरी छपिया गांव की है. यहां की डुमरी छपिया निवासी पूनम कुमारी का गोपालगंज जिले के बरौली थाना के रतन सराय बलुआ टोला निवासी अपने जीजा के भाई सोनू कुमार से डेढ़ वर्षों से प्रेम संबंध था. दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहते थे. 14 अप्रैल की रात सोनू उसके घर मिलने आया था. कुछ ग्रामीणों दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया. इसके बाद गांव में बवाल मच गया.

गढ़देवी मंदिर में करा दी शादी: आनन-फानन में पंचायत बुलाई गयी. सरपंच एवं मुखिया की अगुवाई में हुई पंचायत में गांव के लोगों ने निर्णय लिया दोनों की शादी करा दी जाये. पीड़ित प्रेमिका ने बताया कि 15 अप्रैल को हम दोनों की सहमति से ग्रामीणों ने मढ़ौरा गढ़देवी मंदिर में शादी करवा दी. शादी के बाद दोनों लड़की के घर आ गये. लड़की की मां बोली की आज रविवार है, सोमवार को विदाई होगी.

शौच के बहाने भागा दूल्हा: तब रविवार की रात दोनों एक साथ डुमरी छपिया में ही रहे. सोमवार, 16 अप्रैल की सुबह सोनू शौच के बहाने घर से बाहर निकला और भाग गया. जब लड़की के पिता लड़के के घर गए तो उन लोगों ने कहा कि थोड़ा इंतजार करिए. अच्छे से बैंड बाजा और गाड़ी घोड़ा के साथ विदाई होगी लड़के के परिवार वाले मेरे घर आए और उसके पिता से दहेज में नकद 2 लाख रुपए नकदी और एक बाइक की मांग की. साथ कहा कि दहेज नहीं मिलने पर लड़की की विदाई नहीं करायेंगे. अब पीड़िता और उसके पिता दर दर भटक रहे हैं. दोनों थाने पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई.

