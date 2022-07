पटना: विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले (World Famous Shravani Mela In Bihar) का उद्घाटन 14 जुलाई को होगा. इस बार सुविधाओं को और भी दुरुस्त करने की तैयारी की जा रही है. कुछ जगहों पर श्रद्धालुओं के लिए बिहार सरकार के पर्यटन विभाग (Tourism In Bihar) की ओर से विशेष इंतजाम किया जा रहा है. तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीएम सुब्रत कुमार सेन (Bhagalpur DM Subrata Kumar Sen) और एसएसपी बाबूराम ने मेले से संबधित तैयारियों का वरीय अधिकारियों के साथ जायजा लिया (Preparation Of Shravani Mela In Bhagalpur) और अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान मिली कमियों को दूर करने का आदेश विभागीय अधिकारियों को दिया.

"श्रावणी मेला का उद्घाटन समारोह जहाज घाट में होगा. कांवड़ियों कि सुविधाओं के लिए संबंधित विभागों के अधिकारीयों को निर्देश दिये गए हैं. सभी कार्य समय से पूर्ण कर लिये जाएगें. उद्घाटन में कलाकार हंसराज रघवंशी पहुचेंगे. उदघाटन समारोह शाम 4 से 6 बजे तक होगा. गंगा महाआरती के बाद हंसराज रघु वंशी की ओर से कार्यक्रम की प्रस्तुती होगी.''-सुब्रत कुमार सेन, डीएम, भागलपुर

कावंड़िया पथ से हटेगा अतिक्रमणः बैठक के दौरान डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कच्ची कांवड़िया पथ और गंगा घाट में कांवड़िया की व्यवस्था की कमियों को समय से कार्य करने का निर्देश दिया. सीओ शंभू शरण राय, बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू को कच्ची कांवड़िया पथ मे सभी अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया. दुकानों को सही जगह पर खोलने की निगरानी संबंधित इलाके के पदाधिकारी देंखेंगे. सुल्लतानगंज के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार को नगर परिषद क्षेत्र मे कांवड़ियों से संबंधित सुविधाएं साफ-सफाई, रौशनी आदि की व्यवस्था को ठीक करने को कहा गया है.

" सुरक्षा व्यवस्था के सवाल पर कहा कि " कांवड़ियों कि सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी. चोर पाकेटमारों पर गंगा घाट सहित कच्ची कांवड़िया पथ पर जगह-जगह पुलिस फोर्स की तैनाती कि जाएगी."-बाबूराम, एसएसपी

कर्मियों की तैनाती शिफ्ट में होगीः एसडीओ धन्नजय कुमार को सभी विभाग के अधिकारियों की रुटिन चार्ट पर ध्यान देने और रुटिन चार्ज के हिसाब से काम हो रहा है, इसकी निगरानी करने को कहा गया है. 24 घंटे मेला को देखते हुए सभी काम शिफ्ट में होगा और कर्मियों की तैनाती शिफ्ट में हो, सुनिश्चित करने को कहा गया है. बैठक में एडीएम राजेश झा, सिविल सर्जन उमेश शर्मा, डीएसपी डॉ गौरव कुमार, थानाध्यक्ष लाल बहादुर, बाथ थाना प्रभारी मनीष कुमार मुख्य रूप से उपस्थित थे.



