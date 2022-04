भागलपुर (नवगछिया): भगालपुर जिले के नवगछिया थाना क्षेत्र में कोसी नदी के मिल्की घाट पर भैंस नहलाने के दौरान डूबने से एक व्यक्ति की मौत (One People Died Due to Drown In Koshi River Naugachia) हो गयी. स्थानीय ग्रामीणों और गोताखोरों की मदद से शव को पानी से बाहर निकाला गया. वहीं घटना की सूचना पर नवगछिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल (Naugachia SubDivisional Hospital) में शव का पोस्टमार्टम कराकर परिवार वालों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया.

मृतक धोबिनियां गांव का है निवासीः मृतक की पहचान धोबिनियां निवासी फांसों यादव के 55 वर्षीय पुत्र शिकारी यादव के रूप में की गयी है. ग्रामीणों ने बताया कि कोसी नदी में किनारे पर शिकारी यादव भैंस को नहला रहे थे. इसी बीच उनका पांव फिसल गया और वे गहरे पानी में चले गये और उस समय नदी की धारा तेज थी, जिस कारण शिकारी यादव संभल नहीं पाये और वह डूब गये. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

क्या बोले नवगछिया थानाध्यक्षः नवगछिया थाना अध्यक्ष भारत भूषण ने बताया कि घटना की सूचना के बाद एसआई राजेश राम मौके पर पहुंचे थे. पुलिस ने नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है. मामले में पुलिस की ओर यूडी केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

नोट- आपके शहर या क्षेत्र में कोई अपराध या हादसे की सूचना मिलती है, तो आप इसकी जानकारी इस नंबर 1860 345 6999 पर दे सकते हैं

