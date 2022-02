बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में गंगा नदी में स्नान करने के दौरान तीन युवक डूब (Three Youths Drowned in Ganga in Begusarai) गए. जिसमें से एक युवक को लोगों ने जैसे-तैसे बचा लिया है. वहीं दो युवकों का शव अब तक बरामद नहीं हुआ है. सभी युवक दाह संस्कार में शामिल होने आए थे. इसी क्रम में स्नान करने के दौरान यह हादसा हो गया. घटना तेघरा थाना क्षेत्र के अयोध्या गंगा घाट की बताई जा रही है. घटना की सूचना मिलने पर तेघरा एएसआई डेविड हांसदा एवं अंचलाधिकारी परमजीत सिरमौर घटनास्थल पर पहुंचीं. स्थानीय गोताखोरों के माध्यम से किशोरों की तलाश जारी है.

मिली जानकारी के अनुसार, रविवार को दाह संस्कार में आये तीन युवक नहाने के दौरान गहरे पानी में चला गए जिसके बाद एक युवक को किसी तरह सुरक्षित पानी से बाहर निकाल लिया गया. जबकि दो युवक को अभी तक कुछ अता पता नहीं चल सका है. अंचलाधिकारी ने एनडीआरएफ टीम को इसकी सूचना दी है. दरअसल, वीरेंद्र शर्मा की मां कि दाह संस्कार में सभी लोग गंगा घाट आए हुए थे. जिसमें समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना के ग्राम लोहागीर निवासी रामप्रकाश शर्मा का 20 वर्षीय पुत्र गौतम कुमार एवं प्रमोद शर्मा के 18 वर्षीय पुत्र मोनू कुमार दाह संस्कार में आए हुए थे.

दाह संस्कार के बाद 5 लड़कों के साथ गंगा में स्नान करने पानी में गए. घाट के बगल में ही काफी गहरा पानी होने की वजह से एक साथ तीन लड़के गहरे पानी में चले गए. जिसमें 18 वर्षीय रितिक रोशन पिता रामकिशोर शर्मा को मौके पर मौजूद लोगों के द्वारा बचाया गया. वहीं, गौतम कुमार एवं मोनू कुमार को नहीं बचाया जा सका. गौतम और मोनू दोनों चचेरे भाई थे. गौतम अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था जो बीए पार्ट वन में पढ़ता था. प्रशासन आगे की कार्रवाई में लगी हुई है.

