बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय जिले एक महिला बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था (poor health system in Begusarai) की भेंट चढ़ गई. मामला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरौनी का है, जहां एंबुलेंस उपलब्ध नहीं रहने और स्वास्थ्य कर्मी की लापरवाही के कारण जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद महिला की मौत (woman died in begusarai due to careless hospital) हो गई. परिजनों का आरोप है कि यदि समय पर एंबुलेंस मिल जाता तो शायद उसकी जान बच जाती. मृतक महिला की पहचान बरौनी थाना क्षेत्र के लदौड़ा गांव के रहने वाले ललन पासवान की 29 वर्षीय पत्नी रिमझिम देवी के रूप में हुई है.

जुड़वा बच्चों को दिया जन्म:. बताया जा रहा है कि परिजनों ने प्रसव पीड़ा की शिकायत मिलते ही उसने पत्नी को बरौनी पीएचसी में भर्ती कराया गया. जिसके बाद महिला ने दो पुत्र को जन्म दिया 10 मिनट तक वह ठीक ठाक रही. लेकिन उसके बाद उसे ब्लीडिंग होने लगा जिससे महिला की तबीयत और भी खराब हो गई. आनन फानन में उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया. फिलहाल दोनों बच्चे जीवित हैं. लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई है.

समय पर एंबुलेंस न मिलने के हुई कारण मौत: मृतिका के पति ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के कारण पत्नी के मौत होने का आरोप लगाया है. उसने बताया कि यदि समय पर एंबुलेंस आता तो उसके पत्नी की जान बच सकती थी. जब अधिक रक्त स्राव होने लगा तो नर्स से ब्लीडिंग नहीं रुक रहा था. तो वह चिकित्सक को फोन लगाई उसके बाद सदर अस्पताल के लिए रेफर किया गया. सदर अस्पताल जाने के लिए एंबुलेंस की जरूरत थी. लेकिन पीएससी में एक भी एंबुलेंस उपलब्ध नहीं रहने के कारण एक घंटे तक इंतजार करना पड़ा. तबतक स्थिति और बिगड़ गयी थी

"जब अधिक रक्त स्राव होने लगा तो नर्स से ब्लीडिंग नहीं रुक रहा था. चिकित्सक को फोन लगाई. उसके बाद सदर अस्पताल के लिए रेफर किया गया. इसके लिए एंबुलेंस की जरूरत थी लेकिन पीएससी में एक भी एंबुलेंस उपलब्ध नहीं रहने के कारण एक घंटे तक इंतजार करना पड़ा. लगभग 1 घंटे के बाद एक एंबुलेंस आया. तबतक स्थिति और बिगड़ गयी थी. उसे एंबुलेंस में ऑक्सीजन लगाकर सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया यदि समय पर एंबुलेंस आता तो पत्नी की जान बच सकती थी " -ललन पासवान, मृतिका के पति

