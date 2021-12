बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत (A Woman Died During Operation in Begusarai) हो गई. बेगूसराय सदर अस्पताल (Death of a Woman in Begusarai Sadar Hospital) में महिला की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया. मृतक के परिजनों ने सदर अस्पताल के चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है.

दरअसल, बेगूसराय सदर अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान 65 वर्षीया किरण देवी की मौत हो गई. वो मटिहानी थाना के दरियापुर गांव निवासी तनिक ठाकुर की पत्नी थी. ऑपरेशन रूम से शव निकलते ही परिजनों ने सदर अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया .

बेगूसराय सदर अस्पताल

परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से महिला की मौत हुई है. ऑपरेशन रूम में मरीज की मौत के बाद सदर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पर लोग सवाल सवाल उठा रहे हैं. जबकि, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बेगूसराय सदर अस्पताल को बिहार में प्रथम अस्पताल होने का दर्जा प्राप्त है.

'15 दिसंबर को कमर की हड्डी टूटने की शिकायत पर बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. 21 दिसंबर मंगलवार को ऑपरेशन की तिथि निर्धारित थी. मरीज को ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन रूम ले जाया गया लेकिन एक घंटा बाद सूचना मिली कि ऑपरेशन के दौरान अचानक मरीज की हर्ट होने से मौत हो गई.' - मृतक के परिजन

परिजनों का यह भी आरोप था कि चिकित्सक ने बेहोश करने वाली दवा समेत अन्य सामान बाहर से मंगवाया था.

