बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में चोरों का आतंक कायम (Theft in Begusarai) है. ताजा घटना में वैष्णवी ज्वेलर्स दुकान में चोरों ने चोरी कर ली. नगर थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार के नौरंगा पुल के नजदीक शनिवार की रात चोरों ने वैष्णवी ज्वेलर्स दुकान में दीवार तोड़कर नकदी समेत लाखों रुपए के जेवरात की चोरी (Theft in Jewelers Shop in Begusarai) कर ली. इस घटना से व्यवसायियों में हड़कंप मच गया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांचकर रही है. चोरी की घटना के बाद व्यवसायियों में नाराजगी है.

मिली जानकारी के अनुसार, रविवार की सुबह दुकानदार जब दुकान खोलकर अंदर पहुंचा तो देखा कि गल्ला टूटा हुआ है. जेवर रखने वाले छोटे-छोटे बैग इधर-उधर बिखरे पड़े हैं. उसके बाद दुकानदार के पैरों तले से जमीन खिसक गई. दुकानदार रघुवीर साह ने बताया कि दुकान के पीछे हिस्से में चोरों ने दिवार में सेंधमारी कर दुकान में घुसे थे. चोरों ने नकदी समेत सारे जेवरात की चोरी कर ली. चोरी की घटना की जानकारी मिलते ही आस पास के लोगों व व्यवसाइयों की दुकान पर भीड़ जमा हो गयी.

चोरी की घटना के बाद व्यवसाइयों में पुलिस के प्रति आक्रोश है. घटना की जानकारी मिलते ही नगर थाना अध्यक्ष रामनिवास पुलिस बल के साथ दुकान पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं. बताते चले कि कुछ दिन पूर्व भी चोरों ने ठीक इसी तरह की घटना को नगर निगम चौक के नजदीक पीके ज्वेलर्स में की थी. चोरों ने दुकान की दीवार तोड़कर चोरी कर ली थी.

