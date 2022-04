बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में अपराधी एक के बाद एक वारदातों (Crime in Begusarai) को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला गढ़पुरा थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार स्थित शिवांगी कॉम्प्लेक्स का है. यहां बेखौफ चोरों ने एक बार फिर आभूषण दुकान का शटर काटकर चोरी (Theft from jewelery shop in Begusarai) की बड़ी घटना को अंजाम दिया है. अपराधियों ने शिवांगी कॉम्प्लेक्स स्थित मनीष ज्वेलर्स एवं बर्तन भंडार का शटर एवं तिजोरी काटकर करीब 10 लाख के आभूषण की चोरी कर ली. इस घटना की जानकारी शनिवार की सुबह हुई. इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई हैं.

ये भी पढ़ें: दिल दहला देने वाला VIDEO: बाइक चोरी के आरोप में युवक को पेड़ से उल्टा लटकाकर पीटा

पीड़ित व्यवसायी उमेश ने बताया कि रात में वह शिवांगी कॉम्प्लेक्स स्थित अपनी दुकान बंद कर घर चला गया था. देर रात चोरों ने साइड वाले शटर को काटकर पहले दुकान में रखे करीब एक पिकअप बर्तन को बाहर निकाल कर रख दिया. उसके बाद शोकेस एवं तिजोरी काटकर सभी आभूषण ले गये. इसमें करीब दस लाख का आभूषण लोगों द्वारा बंधक रखा गया था. आठ लाख से अधिक का आभूषण दुकान का था. इस दौरान बदमाशों ने आसपास लगे कई सीसीटीवी कैमरे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया.

ये भी पढ़ें: Crime In Jamui: शटर तोड़ सीएसपी में 90 हजार की चोरी, नगदी और सामान ले उड़े चोर

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP