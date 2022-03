बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में तालाब में डूबने से एक छात्र की मौत (Student Died in Begusarai) हो गई. घटना मंसूरचक थाना क्षेत्र के गोविंदपुर चौफेर गांव की है. मृतक की पहचान गोविंदपुर वार्ड नंबर-1 के रहने वाले सुरेश महतो के 12 वर्षीय पुत्र आयुष कुमार के रूप में हुई है. आयुष पोखर के पास टहलने के लिए गया था, तभी अचानक पैर फिसलने से वह गहरे पानी में डूब गया. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी मौत (Student Died Due to Drowning in Puddle in Begusarai) हो चुकी थी.

पोखर में डूबने से छात्र की मौत: छात्र जब पोखर में डूब रहा था तभी वहां पर मौजूद स्थानीय लोगों ने छात्र को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक छात्र की डूबने से मौत हो गई थी. घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने मंसूरचक थाना पुलिस को दी. पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया, साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई है. वहीं घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

गंडक नदी में डूबने से छात्र की मौत: गौरतलब है कि शुक्रवार को भी जिले में एक किशोर की डूबने से मौत हो (Teenager died in Begusarai) गई थी. वह अपने दोस्तों के साथ बूढ़ी गंडक नदी में नहाने गया था. लेकिन नहाने के क्रम में किशोर नदी में डूब गया. घटना नावकोठी थाना (Naokothi police station) क्षेत्र के पहसारा शिव मंदिर घाट की है. घटना की जानकारी पुलिस को दी गई थी. हादसे के बाद आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया.

