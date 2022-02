बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय के ऋतुराज चौधरी ने गूगल में बग खोज कर (Mistake in the Search Engine Google) रातों-रात सुर्खियों में आने वाले बेगूसराय के ऋतुराज अब किसी परिचय के मोहताज नहीं (Rituraj no Longer Needs any Introduction) हैं. बेगूसराय के मुंगेलीगंज के स्वर्ण व्यवसाई के पुत्र ऋतुराज को देश भर से बधाईयां मिल रही है. इंजीनियरिंग द्वितीय वर्ष का छात्र ऋतुराज (Rituraj Engineering Student) न सिर्फ मीडिया की सुर्खियों में हैं, बल्कि इतना ही नहीं ऋतुराज को लेकर तरह-तरह की अफवाहें भी मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई है, जिसे ऋतुराज ने सिरे से खारिज कर दिया है.

इस संबंध में ऋतुराज ने बताया कि उन्हें ना तो यूएसए जाने का कोई ऑफर मिला है और ना ही गूगल के द्वारा एक करोड़ का पैकेज. इतना ही नहीं उन्होने ये भी कहा कि उनका वीजा और पासपोर्ट रातों-रात बन चुका है, यह पूरी तरह से अफवाह है. रविवार को ऋतुराज चोधरी के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन मुंगेरीगंज में किया गया. मुंगेरी गंज विकास समिति के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में ऋतुराज के अलावा उनके पिता दोस्त और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे.

इस अवसर पर ऋतुराज को समिति की तरफ से मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया. वक्ताओं ने ऋतुराज के कार्यों की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की. इस संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए ऋतुराज ने बताया कि गूगल में बग यानी गूगल सर्च इंजन साइट के सुरक्षा में सेंध लगाना उनका ड्रीम था. इसके लिए काफी कोशिश की. एक वक्त ऐसा भी आया कि जब वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो गए थे. इसके बावजूद अपनी कोशिश जारी रखी. जिसके बाद उसे यह सफलता हाथ लगी है. इस दौरान ऋतुराज ने मीडिया में चल रहे उन तमाम बातों को खारिज कर दिया है.

बता दें कि बिहार में बेगूसराय के रहने वाले इंजीनियरिंग के छात्र ऋतुराज ने दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में गलती खोज निकाली थी. इसके बाद गूगल ने भी छात्र के द्वारा खोजी गई गलती को स्वीकार की थी. बेगूसराय जिले के मुंगेरी गंज निवासी राकेश चौधरी के पुत्र ऋतुराज मणिपुर में इंजीनियरिंग के बीटेक द्वितीय वर्ष के छात्र हैं.

