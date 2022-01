बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona in Bihar ) के बीच आज से प्रिकॉशनरी डोज टीकाकरण की शुरुआत की गई. सदर अस्पताल में इसकी शुरुआत सिविल सर्जन डॉ. प्रमोद कुमार चौधरी ने की. दूसरी ओर बेगूसराय समाहरणालय स्थित कारगिल भवन में फ्रंटलाइन वर्कर के प्रिकॉशनरी डोज की शुरुआत (Precautionary dose vaccination in Begusarai) डीएम अरविंद कुमार वर्मा द्वारा की गयी. सदर अस्पताल में चिकित्सक, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को प्रिकॉशनरी डोज का टीका दिया जा रहा है. डीएम आफिस में सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका दिया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: बेगूसराय में मदरसा शिक्षक की गोली मारकर हत्या, अपराधियों ने लूट के दौरान घटना को दिया अंजाम

बताया जाता है कि जिन लोगों को सेकेंड डोज लिए हुए 39 सप्ताह या नौ माह हो गये है, उन्हें ही प्रिकॉशनरी डोज दिया जा रहा है. अर्थात अप्रैल 2020 तक जो लोग सेकेंड डोज ले चुके थे, वैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स इस डोज को ले सकेंगे. बेगूसराय जिले में करीब 9000 हेल्थ वर्कर्स, 3400 फ्रंट लाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र वाले 48000 लोग हैं. उन्हें प्रिकॉशनरी डोज देने का लक्ष्य रखा गया है.

सिविल सर्जन प्रमोद चौधरी ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर के बीच स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्करों को प्रिकॉशन डोज दिया जा रहा है. ताकि ये खुद सुरक्षित रहेंगे तभी समाज को सुरक्षित रख सकेंगे. डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य जगहों पर 10 और 11 जनवरी को 2 दिनों का महाअभियान चलाकर प्रिकॉशन डोज स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्करों को दिया जा रहा है.

बता दें कि कोरोना के ओमीक्रोन वेरिएंट (Covid omicron variant) पर लगाम लगाने की कवायद जारी है. इसी कड़ी में आज से कोरोना टीके की तीसरी डोज (covid 19 vaccine precaution dose) मिलनी शुरू हो गई है. दरअसल, जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज मिलेगी उनमें फ्रंटलाइन वर्कर और स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं. बिहार में हेल्थ केयर वर्कर्स की संख्या 5.29 लाख है जबकि फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या 5.52 लाख है. 60 प्लस वाले लोगों की संख्या 94 लाख है जिनमें डायबिटीज और हाइपरटेंशन समेत विभिन्न बीमारियों से ग्रसित लोगों की संख्या 70 फीसदी से अधिक है.

ये भी पढ़ें: बेगूसराय: IGIMS में कार्यरत डॉक्टर के घर में चोरी, जांच में जुटी पुलिस

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP