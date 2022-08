बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में अपराधियों के हौसले बुलंद (Crime In Begusarai) हैं. ताजा घटना में बेखौफ बदमाशोें ने बाइक सवार तीन युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग (Firing In Begusarai) कर दिया. जिसमें गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल (One Youth Injured In Firing In Begusarai) हो गया. वहीं एक अन्य के बगल से गोली निकल गई लेकिन वह बारूद लगने से घायल हो गया. जिसको इलाज के लिए एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है.

बेगूसराय में फायरिंग : घटना नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के अझौर गांव की है. घायलों में श्याम चौधरी का पुत्र रितेश जायसवाल, दूसरा महेश शर्मा का पुत्र सुजीत कुमार शामिल है. घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पीड़ित अपने डेयरी से घर की ओर आ रहे थे, इसी दौरान घात लगाए बदमाशों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी. इसमें एक गोली रितेश को जा लगी. घटना का कारण दुर्गा मंदिर कमेटी गठन का विवाद बताया जा रहा है. नीमा चांदपुरा थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने अझौर पंचायत के सरपंच और एक अन्य को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

'हमलोग तीन लोग बाइक से मेला देखने जा रहे थे. हम गाड़ी चला रहे थे, बीच में नाला आ गया तो हम गाड़ी धीरे किए तो गोली चलाने लगे. गाड़ी पर तीन लोग थे. हमको आंख में बारूद लग गया. एक घायल है. हमलोग गाड़ी छोड़कर किसी तरह जान बचाकर भाग गए. दुर्गा मंदिर कमेटी का मामला है.' - सुजीत कुमार, प्रत्यक्षदर्शी

बेगूसराय में अपराधियों के हौसले बुलंद : गौरतलब है कि बेगूसराय में अपराधियों के मनोबल लगातार बढ़ रहे हैं, वो कहीं भी कभी भी आपराधिक वारदात को अंजाम दे रहे हैं. कल यानी सोमवार 22 अगस्त को जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र में बाइक सवार दो अपराधियों ने गंगाराम रेस्टोरेंट मैनेजर से लूटपाट के दौरान गोलियों से भूनकर (Shot A Restaurant Manager In Begusarai) करीब डेढ़ लाख रुपये लूटकर फरार हो गए थे. वहां पर मौजूद लोगों ने आनन-फानन में अस्पताल में मैनेजर इलाज के लिए भर्ती कराया. इधर घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरु कर रही है. मामला हर हर महादेव चौक पास की बताई जा रही है.