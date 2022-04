बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में स्वर्ण व्यवसायियों में गुस्सा (Anger Among Gold Traders in Begusarai) है. अपनी सुरक्षा को लेकर उनमें जबरदस्त नाराजगी है. बखरी में पिछले 4 अप्रैल को हुए स्वर्ण व्यवसायी से 25 लाख के जेवरात की लूटपाट (Looted for Gold Merchant in Begusarai) मामले के 36 घंटे बीत जाने के बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने से कारोबारियों में काफी आक्रोश है. व्यापार संघ भी अब इसको लेकर आंदोलन के मूड में है. इसी सिलसिले में बुधवार को बखरी व्यापार संघ के सदस्यों ने बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार से मुलाकात की और अपनी सुरक्षा को लेकर, उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है.

स्वर्ण व्यवसायी से हुई थी 25 लाख की लूट: व्यवसायियों ने बताया कि बखरी में स्वर्ण व्यवसाई के साथ हुई लूटपाट की घटना का जल्द उद्भेदन और बखरी मुख्य बाजार में व्यवसायियों की सुरक्षा को लेकर टाउन ओपी की स्थापना करने की मांग एसपी से की गई है. इस संबंध में व्यापारियों ने बताया कि एसपी ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए, सकारात्मक रूख अपनाते हुए, जल्द से जल्द अपराधियों की धरपकड़ और टाइगर मोबाइल की सेवा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है. व्यापारियों ने बताया कि एसपी के आश्वासन के 6 दिनों के बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है, तो व्यापार संघ आंदोलन को बाध्य होगा, और इसके लिए आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी.

स्वर्ण कारोबारियों ने पुलिस से की सुरक्षा की मांग: गौरतलब है कि 4 अप्रैल कि रात 8:30 बजे अमन ज्वेलर्स के प्रोपराइटर राजाराम स्वर्णकार के साथ लूटपाट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया था. इस घटना को नकाबपोश अपराधियों ने उस वक्त अंजाम दिया, जब राजाराम स्वर्णकार दुकान बढ़ा कर स्वर्ण आभूषण और नकद के साथ अपने घर सलौना जा रहे थे, तभी घात लगाए बैठे अपराधियों ने उन्हें लूट लिया, और हवाई फायरिंग करते हुए, मुख्य बाजार से फरार हो गए. इस घटना की व्यापारियों ने कड़ी निंदा की थी, और बखरी में जमकर प्रदर्शन भी किया था.

लूट की घटना के बाद व्यापारियों में नाराजगी: घटना से दुखी और दहशत के साए में जीने को विवश व्यापारियों ने कहा है कि इलाके में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है. बखरी में जहां लूट, छिनतई, बाइक चोरी की घटना में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है. वहीं, बखरी पुलिस किसी भी मामले का उद्भेदन नहीं कर पा रही है. नाराज व्यापारियों ने कहा कि अगर शीघ्र ही मामले का उद्भेदन नहीं होता है, तो वो आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे. बेगूसराय की पुलिस व्यापारियों को सुरक्षा नहीं दे पाती है, तो वह अपनी-अपनी दुकान की चाबी, एसपी को सौंप देंगे.

