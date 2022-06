बेगूसरायः बिहार के बेगूसराय जिले में जमीन विवाद के चलते दो पक्षों के बीच गोलीबारी (Firing During Land Dispute In Begusarai) हुई है. गोलीबारी में आरा जिला निवासी विनय यादव गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल अवस्था में उसे बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. गोलीबारी की घटना लाखो थाना क्षेत्र के धबौली गांव (Dhabauli Village of Lakho Police Station) की है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

"दो पक्षों में जमीन विवाद का मामला चल रहा था. दूसरे पक्ष के द्वारा फुलेना सिंह ने बाहर से अपराधी को मंगा कर उस जगह मारपीट और गोलीबारी की. इसी दौरान विनय यादव को अपने से फायरिंग करने के दौरान गोली लग गई है. उन्होंने यह भी बताया कि यह आरा जिला का रहने वाला विनय यादव है जो खुद अपराधी छवि का व्यक्ति है. फिलहाल पुलिस सारे बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है."- संतोष कुमार, लाखो थाना अध्यक्ष

भाड़े के गुंडे से जमीन कब्जे का प्रयासः ग्रामीणों के अनुसार धबौली गांव में बोतल सिंह और फुलेना सिंह के बीच जमीन का विवाद चल रहा था. इस मामले में बोतल सिंह के पक्ष में न्यायालय का फैसला आ चुका है, लेकिन फुलेना सिंह न्यायालय के निर्णय को मानने को तैयार नहीं हो रहा था. इसी बात को लेकर सोमवार की सुबह फुलेना सिंह अपने भाड़े के हथियारों से लैश गुंडों के साथ अचानक जमीन पर कब्जा करने पहुंच गए. इस क्रम में दोनों पक्षों में पहले मारपीट हुई और फिर देखते ही देखते गोलीबारी होने लगी. इस गोलीबारी में विनय यादव को एक गोली जांघ और दूसरी गोली कमर में लग गई. गोली लगते ही वहां भगदर मच गई. आनन-फानन में घायल को उसके सहयोगियों ने इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया.

