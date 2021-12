बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में बड़ी आपराधिक वारदात (Major criminal incident in Begusarai) होने से बच गई. हथियार से लैस अपराधियों ने पूर्व मुखिया पर जानलेवा हमला (Deadly attack on former mukhiya) कर दिया. इस घटना में गोली मिसफायर हो जाने से पूर्व मुखिया की जान बच गई. वहीं, लोगों ने साहस का परिचय देते हुए एक आरोपी को हथियार के साथ धर दबोचा (Caught accused with arms) है. भीड़ ने पकड़े गए आरोपी की जमकर पिटाई की, उसके बाद उसे पुलिस को सौंप दिया. घटना बछवारा थाना क्षेत्र के बहरामपुर पंचायत का नैपुर गांव (Naipur village of Baharampur Panchayat) की है.

गिरफ्तार अपराधी की पहचान विभूतिपुर थाना क्षेत्र के दमोदरपुर के रहने वाले मलाई दास के रूप में की गई है. बताया जाता है कि बहरामपुर पंचायत के पूर्व मुखिया चंद्रहास सिंह चुनाव प्रचार के बाद रात साढ़े 10 बजे अपने घर पहुंचे थे. इसी दौरान हथियार से लैस दो अपराधी उनके घर में जा घुसे और चंद्रहास सिंह पर फायरिंग कर दी, लेकिन मिस फायरिंग होने के कारण पूर्व मुखिया की जान बच गई.

इस दौरान लोगों ने मौके से एक अपराधी को लोडेड देसी कट्टा के साथ धर दबोचा और दूसरा अपराधी मौके से भागने में कामयाब हो गया. शोर-शराबा होने के बाद ग्रामीणों की भीड़ लग गई और ग्रामीणों ने अपराधी के हाथ पैर बांधकर उसकी जमकर पिटाई कर दी. उसके बाद स्थानीय लोगों ने बछवाड़ा थाना पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर बछवारा थाने की पुलिस ने पहुंचकर अपराधी को अपनी हिरासत में लेकर थाना ले गई.

वहीं, पूर्व मुखिया चंद्रहास सिंह ने बताया कि वर्तमान में वो पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं और अपने घर पर चुनाव प्रचार के बाद पहुंचे थे. तभी दो की संख्या में अपराधी आए और उन पर पिस्तौल तान दी. गनीमत यह रही कि पिस्तौल से गोली नहीं चल सकी. मौके से एक अपराधी को किसी तरह धर दबोच लिया और दूसरा अपराधी भागने में सफल रहा. उन्होंने बताया कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किसी के द्वारा मेरी हत्या करवाने की कोशिश की गई है. बता दें कि बछवाड़ा में 8 दिसंबर को 10वें चरण का पंचायत चुनाव होना है.

