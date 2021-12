बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में (Crime in Begusarai) अपराधियों के हौसेल बुलंद हैं. शनिवार की देर रात मां के श्राद्ध में लिए गए बकाया पैसा मांगने पर भाकपा नेता की पीट-पीट कर हत्या (CPI leader beaten to death in Begusarai) कर देने का मामला सामने आया है. घटना परिहारा ओपी क्षेत्र के परिहारा बाजार की है. मृतक व्यक्ति की पहचान परिहारा के रहने वाले रामसेवक पोद्दार के रूप में की गई है.

मृतक रामसेवक पोद्दार पूर्व में स्थानीय पंचायत समिति सदस्य थे और छात्र संगठन एआईएसएफ (AISF) के जिला मंत्री रह चुके थे. वर्तमान में परिहारा बाजार में किराना दुकान चलाकर परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे. इस घटना के विरोध में लोगों ने बखरी खगड़िया पथ को जाम कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही बखरी विधायक सूर्यकांत पासवान एवं डीएसपी चंदन कुमार मौके पर पहुंचे. फिलहाल पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.

देखें रिपोर्ट.

वहीं, हत्या का आरोपी सपरिवार घर छोड़कर फरार हो गया है. परिहारा थाने की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर बेगूसराय सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है. परिजनों ने बताया कि परिहारा निवासी कारी साह ने अपनी मां के श्राद्ध में कुछ दिनों पूर्व रामसेवक पोद्दार से सामान लिया था जिसका कर्ज बकाया था.

रामसेवक पोद्दार ने कारी साह से उधार पैसे मांगा तो नशे में धुत्त कारी ने मारपीट शुरू कर दी. उस समय लोगों ने समझा-बुझाकर मामला सुलझा दिया. इसके बाद दुकान बंद कर घर जाते समय रामसेवक पोद्दार पर कारी साह ने फिर हमला कर दिया तथा जमकर पिटाई कर दी जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. वहीं, इस संबंध में परिहारा ओपी अध्यक्ष ने बताया कि बकाया को लेकर दोनों के साथ मारपीट की घटना हुई थी. फिलहाल, घटना के कई घंटे के बाद आरोपी पकड़ से दूर है. परिजनों ने आरोप लगाया है की घटना के बक्त आरोपी नशे में धुत था जिससें लोगों ने मृतक को कई बार छुड़ाया. इसके बाबजूद नशे में धुत्त आरोपी ने रामसेवक पोद्दार को पीट-पीट कर मौत के घाट उतार दिया.

नोट- इस तरह की किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- POLICE CONTROL ROOM 100 / 0612-2201977-78

