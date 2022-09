बेगूसराय: बेगूसराय में बर्थडे पार्टी के मौके पर पिस्टल से केक काटना तीन युवकाें काे महंगा पड़ गया (birthday Celebrated by cutting cake with pistol). इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दो युवकाें काे गिरफ्तार कर लिया है. तीसरे आराेपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किये जा रहे हैं. गिरफ्तार किये गये दोनों गिरफ्तार युवकाें की पहचान दयालपुर के रहने वाले हिमांशु कुमार और दुर्गेश कुमार के रूप में की गई है (Two arrested with pistol and liquor in Begusarai). बता दें कि कुछ दिन पहले गोपालगंज में भी कुछ युवकों ने तलवार और पिस्टल से केक काटकर बर्थ डे मनाया था. यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ.

तेघड़ा थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि तीन युवकों के द्वारा बर्थडे पार्टी में पिस्टल से केक काटा गया था. सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुआ. उस फोटो का सत्यापन करने के बाद युवक की पहचान हिमांशु और दुर्गेश कुमार के रूप में की गई. इसी के आधार पर पुलिस ने दनियालपुर गांव में छापेमारी की गई. वहां से दो युवकाें को गिरफ्तार किया गया. इस दौरान दोनों युवक के पास से पिस्टल और गोली भी बरामद की गयी. उसके घर के बगल की झोपड़ी में जमीन में गाड़ कर शराब छुपाकर रखी थी. पुलिस ने जमीन के अंदर से 17 बोतल विदेशी शराब बरामद की है. थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि एक आरोपी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है.

"तीन युवकों के द्वारा बर्थडे पार्टी में पिस्टल से केक काटा गया था. सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुआ. उस फोटो का सत्यापन करने के बाद युवक की पहचान हिमांशु और दुर्गेश कुमार के रूप में की गई. दनियालपुर गांव में छापेमारी कर दो युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है. तीसरे की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है"- संजय कुमार, थाना अध्यक्ष, तेघड़ा