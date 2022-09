बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में शराबबंदी को असरदार बनाने के लिए उत्पाद विभाग सख्त (Liquor ban in Bihar) हो गया है. यही कारण है कि विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है. इसी सिलसिले में उत्पाद विभाग की टीम ने 20 लोगों को शराब पीने और बेचने को लेकर गिरफ्तार किया है. वहीं मंझौल ओपी पुलिस ने 35 कार्टून विदेशी शराब भी बरामद (Big consignment of liquor caught from Begusara) की है. सभी लोगों को शराब पीने और बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

बेगूसराय में शराब की बड़ी खेप बरामदः जिले में शराबबंदी अभियान को सफल बनाने के लिए लगातार पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में मंझौल थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बांसवारी में छुपा कर रखी गई करीब 35 कार्टून विदेशी शराब बरामद की. वहीं दूसरी ओर उत्पाद विभाग की टीम ने अलग-अलग इलाकों में छापेमारी कर करीब 20 लोगों को शराब पीने और बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

रातभर चली छापेमारीः उत्पाद विभाग की टीम ने रातभर अलग-अलग इलाकों में अभियान चलाया. इस दौरान करीब 20 लोगों को शराब पीने और बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. वहीं दूसरी ओर पुलिस ने बताया कि मंझौल थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मंझौल पंचायत के बांसवारी में छुपाकर शराब की एक बड़ी खेप रखी हुई है. इस सूचना पर पुलिस बांसवारी पहुंची. पुलिस ने जंगल झाड़ को हटाकर शराब की कार्टून बरामद की. जब जंगल को हटाया गया तो उसके अंदर से पुलिस ने लगभग 35 कार्टून विदेशी शराब मिली. इसे जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई में पुलिस जुट गई है. फिलहाल पुलिस सभी की जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

