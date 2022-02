मुंबई : शेयर बाजारों में पिछले तीन कारोबारी सत्रों से जारी गिरावट पर मंगलवार को विराम विराम लगा और कारोबार के अंतिम घंटे में रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस और टाइटन जैसी कंपनियों के शेयरों में लिवाली से बीएसई सेंसेक्स 187 अंक चढ़ गया. कारोबारियों के अनुसार, इसके अलावा सौदों को पूरा करने के लिये की गयी लिवाली से शेयरों में तेजी आई. इससे बाजार को नुकसान से उबरने में मदद मिली. उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 187.39 अंक यानी 0.33 प्रतिशत मजबूत होकर 57,808.58 अंक पर बंद हुआ. इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 53.15 अंक यानी 0.31 प्रतिशत लाभ के साथ 17,266.75 अंक पर बंद हुआ.

सेंसेक्स की कंपनियों में टाटा स्टील का शेयर (Tata Steel Share in Sensex companies) 3.10 प्रतिशत की तेजी के साथ सर्वाधिक लाभ में रहा. इसके अलावा बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स और टाइटन में भी प्रमुख रूप से तेजी रही. दूसरी तरफ नुकसान में रहने वाले शेयरों में पावर ग्रिड, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचडीएफसी लि. और एचडीएफसी बैंक शामिल हैं. इनमें 1.66 प्रतिशत तक की गिरावट रही. सेंसेक्स के 19 शेयर लाभ में (19 shares of Sensex in profit), जबकि 11 नुकसान में रहे.

पढ़ें : Stock Markets: सेंसेक्स ने लगाया 1,024 अंक का गोता, 58000 के नीचे हुआ बंद

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिन की बैठक मंगलवार को शुरू हुई. समिति मुद्रास्फीति को लेकर चिंता तथा उभरते भू-राजनीतिक तनाव के बीच मौद्रिक नीति समीक्षा करेगी. मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा 10 फरवरी को होगी. एशिया के अन्य बाजारों में जापान का निक्की, चीन का शंघाई कंपोजिट और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लाभ में रहे, जबकि हांगकांग के हैंगसेंग में गिरावट आई. यूरोप के प्रमुख बाजारों में दोपहर के कारोबार में अच्छी तेजी रही. इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.81 प्रतिशत फिसलकर 91.94 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) पूंजी बाजार में शुद्ध बिकवाल रहे और उन्होंने सोमवार को 1,157.23 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे.