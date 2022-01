हैदराबाद: देश और दुनिया में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच गुरुवार को शेयर बाजार (Share Market) में खुलते के साथ ही गिरावट दर्ज की गई. गुरुवार सुबह बाजार खुलने के साथ ही गिरावट शुरू (sensex and nifty falls in early trade) हो गई जो पहले आधे घंटे में 700 अंक से ज्यादा गिर गया. बुधवार को सेंसेक्स (Sensex) एक बार फिर 60 हजार अंकों के पार पहुंच गया था. बुधवार को सेंसेक्स 60,223.15 पर बंद हुआ था. गुरुवार सुबह गिरावट के साथ ही सेंसेक्स 59,500 के (sensex falls in early trade) आस-पास पहुंच गया.

निफ्टी (Nifty) में भी गुरुवार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई. दिन की शुरुआत में ही निफ्टी 200 अंक से ज्यादा गिर गया. सेंसेक्स की ही तरह निफ्टी भी बुधवार को बढ़त के साथ बंद हुए थे. निफ्टी 17,925 पर बंद हुआ था. जो गुरुवार सुबह बाजार खुलने के पहले घंटे में ही 200 से ज्यादा अंक गिरकर 17,700 के आस-पास (nifty falls in early trade) पहुंच गया. जानकार मानते हैं कि कोरोना संक्रमण और इसके नए वेरिएंट ओमीक्रोन के दुनियाभर में बढ़ते मामलों का असर बाजार पर भी पड़ेगा. भारत में भी गुरुवार सुबह 90 हजार से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं. जबकि ओमीक्रोन के मामले देश में 2630 तक पहुंच गए हैं.

