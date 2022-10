जशपुर: जिले से लगे झारखंड के गुमला जिले के जारी थाना क्षेत्र में बकरी चोरी की घटना के बाद एक युवक की पीट पीटकर हत्या कर दी गई. एक युवक ने किसी तरह भाग कर अपनी जान बचाई. पुलिस अधीक्षक डी रविशंकर ने जानकारी देते हुए बताया "झारखंड के गुमला जिले के थाना जारी के अंतर्गत ग्राम तिगरा के रहने वाले कुछ लोग छत्तीसगढ़ के ग्राम पैकू के पास पहुंचे और बकरियां चुरा कर भागने लगे. ग्रामीणों ने इसका विरोध किया. उनके बीच आपस में झगड़ा और मारपीट हुई. उसके बाद झारखंड के रहने वाले युवक आरोपी भाग गए. मामले में कोतवाली पुलिस ने 294 506 147 323 बलवा का मामला दर्ज किया है. गुमला पुलिस को भी जानकारी दी गई है. murder on suspicion of goat theft in Jharkhand

जशपुर में बकरी चोरी के शक में युवक की हत्या

झारखंड के युवक की बकरी चोरी के शक में हत्या: सोमवार की देर शाम जशपुर सिटी कोतवाली क्षेत्र के नीमगांव के पास ग्रामीणों ने बाइक में दो युवकों को बकरियां ले जाते देखा. उन्हें देखकर ग्रामीण उनका पीछा करने लगे. पीछा करते करते ग्रामीण पैकू के पास नदी किनारे दोनों युवकों को पकड़ लिया और उन्हें पीटना शुरू कर दिया. ग्रामीणों ने एक युवक को इतना पीटा कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई. दूसरे युवक ने भागकर अपनी जान बचाई. Youth murder on suspicion of goat theft in Jashpur

भीड़ ने पीट पीटकर युवक को मार डाला: मृतक का नाम एजाज बताया जा रहा है. दूसरे युवक का नाम सफदर है. मृतक की उम्र 28 साल है. जो झारखंड के गुमला जिले के जारी थाना क्षेत्र के गोविंदपुर पंचायत के तिगरा गांव का रहने वाला था. बताया जा रहा है कि मृतक पहले भी चोरी सहित अन्य मामलों में जेल जा चुका है. फिलहाल झारखंड के गुमला जिले की जारी थाने की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है. जशपुर पुलिस भी मौके पर मौजूद है.

छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर बढ़ेगा पुलिस का पहरा

2 सितंबर रविवार को ही जशपुर एसपी डी रविशंकर ने नीमगांव सहित 10 गांव के ग्रामीणों के साथ बैठक की थी. बैठक में ग्रामीणों ने मवेशी तस्करी का जिक्र प्रमुखता से किया था. जिस पर एसपी ने पतराटोली गांव में बैरियर बनाने और पेट्रोलिंग बढ़ाने का निर्देश संबंधित थाना क्षेत्रों को दिया था.