मुंबई : मध्य मुंबई के कुर्ला (Kurla of central Mumbai) में एक खाली रिहायशी इमारत में 20 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या (rape and murder in kurla mumbai) कर दी गई. पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी.

पुलिस के मुताबिक वीरवार शाम 13 मंजिला इमारत की छत पर महिला का क्षत-विक्षत शव मिला था. एक अधिकारी ने कहा कि कुछ लड़के एक वीडियो शूट करने के लिए इमारत की छत पर गए थे, तब उन्होंने शव देखा और पुलिस को सूचना दी.

उन्होंने कहा कि विनोबा भावे नगर थाने की एक टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पोस्टमॉर्टम से पता चला कि हत्या से पहले महिला का यौन उत्पीड़न किया गया था.

पढ़ें- खुलासा: नाबालिग ने युवती का रेप कर प्राइवेट पार्ट जलाया, गिरफ्तार

अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) और 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया है. इस बीच, पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) प्रणय अशोक ने कहा कि मामले की जांच के लिए पड़ोसी थानों से विशेष टीमों का गठन किया गया है. उन्होंने कहा कि पुलिस पीड़िता की पहचान की भी कोशिश कर रही है.

(पीटीआई-भाषा)