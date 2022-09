देहरादून: अंकिता भंडारी मर्डर केस (Ankita Bhandari Murder Case ) में एक के बाद कार्रवाई जारी है. मामले में तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज (Accused sent to jail in judicial custody) दिया है. साथ ही मामले में वनंत्रा रिजॉर्ट पर भी कार्रवाई की गई है. देर रात अंकिता भंडारी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य के रिजॉर्ट पर बुलडोजर (Bulldozer ran at Pulkit Arya resort) चला. उत्तराखंड में पहली बार सीएम के आदेश पर किसी आरोपी के संपत्ति पर बुलडोजर चला है. पुलिस की टीम पुलकित आर्य के वनंत्रा रिजॉर्ट को गिराने के लिए रात में ही बुलडोजर लेकर पहुंची.

बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में दर्जनों इस तरह के रिजॉर्ट बने हुए हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने इस तरह के तमाम रिजॉर्ट्स पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, जो नियम विरुद्ध चल रहे हैं. दबंग पुलकित आर्य के रिजॉर्ट पर बुलडोजर एक्शन से आसपास के पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. प्रशासन का पूरा अमला इस क्षेत्र में पहुंचा हुआ था. एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि रिजॉर्ट को जेसीबी से तोड़ दिया गया है.

18 सितंबर से लापता अंकिता भंडारी का शव आज 24 सितंबर को ऋषिकेश के पास चीला शक्ति नहर में मिला है.अंकिता के पिता भाई ने शव अंकिता का होने की पुष्टि की. जिसके बाद सीएम धामी ने अंकिता की मौत पर दुख जताया. इसके साथ ही उन्होंने पुलिस उपमहानिरीक्षक पी रेणुका देवी के नेतृत्व में SIT का गठन कर इस मामले की गहराई से त्वरित जांच के भी आदेश दे दिए हैं.

अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने गहरा शोक व्यक्त किया. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा मानवता को शर्मसार करने वाली यह घटना हृदय विदारक है. उन्होंने इस घटना में संलिप्त सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही है. उन्होंने कहा कि इस घटना में फास्ट ट्रैकिंग कार्रवाई होगी.

शव मिलने के बाद आज सुबह भड़के लोगों ने पुलकित आर्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया. ग्रामीणों ने पुलकित आर्य (Bjp leader son uttarakhand resort case) की फैक्ट्री में आग लगाई. (Angry villagers set fire factory). पुलकित आर्य की इस फैक्ट्री के बनने के कई साल बाद वनंत्रा रिजॉर्ट को बनाया गया था. यह रिजॉर्ट पुलकित की अय्याशी का अड्डा था. फैक्ट्री में भी कई अनैतिक कार्य होने का आरोप लगाया जा रहा है.

देर रात रिजॉर्ट पर हुई कार्रवाई के बाद बीजेपी ने भी मामले में सख्ती दिखाई. मामले में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के भाई अंकित आर्य को पार्टी ने पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया है. इसके साथ ही बीजेपी ने भी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य और भाई अंकित आर्य को पार्टी से भी निकाल दिया है. पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने ये जानकारी दी.

अंकिता भंडारी हत्याकांड (ankita bhandari murder) मामले में डीजीपी अशोक कुमार (DGP Ashok Kumar) ने भी बड़ा खुलासा किया. डीजीपी अशोक कुमार की मानें तो बीजेपी नेता का बेटा और रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य ने अंकिता भंडारी (Bjp leader son uttarakhand resort case) पर अपने भाई अंकित आर्य को स्पेशल सर्विस देने के लिए दबाव बनाया था.

इसी को लेकर अंकिता कई दिनों से परेशान थी. अंकिता ने इस बात का जिक्र अपने दोस्त से किया था. इसी बात को लेकर अंकिता की पुलकित से हाथापाई हुई. जिसमें पुलकित ने अंकिता को नहर से धक्का दे दिया.

अंकिता मर्डर केस डायरी, अब तक क्या हुआ

18 सितंबर को रिजॉर्ट से लापता हुई अंकिता भंडारी. 19 सितंबर को गुमशुदगी दर्ज करवाई गई. राजस्व पुलिस ने चार दिन मामले की मामले की जांच. चार दिन बाद भी राजस्व पुलिस के हाथ रहे खाली. 22 सितंबर को रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर हुआ मामला. 22 सितंबर को ही पुलिस ने शुरू की मामले की जांच. रिजॉर्ट के मालिक पुलकित और उसके दोस्तों से हुई पूछताछ. रिजॉर्ट के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया. आरोपियों के बयान का घटना से मिलान किया गया. 23 सितंबर की सुबह पुलिस मे तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. आरोपियों में पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता, सौरभ भाष्कर का नाम शामिल. पुलकित आर्य पूर्व राज्यमंत्री विनोद आर्य का बेटा. आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ग्रामीणों ने वनंत्रा रिजॉर्ट में की तोड़फोड़. तोड़फोड़ के बाद ग्रामीणों ने आरोपियों को भी पीटा. अंकिता के शव को ढूंढने के प्रयास तेज हुए. SDRF ने चीला शक्ति नहर में शव के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया. आक्रोश बढ़ता देख पटवारी को निलंबित किया गया. पौड़ी डीएम ने मामले में विभागीय जांच के आदेश दिए. दोपहर में तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया. देर शाम तीनों को 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया. देर रात सीएम धामी ने अवैध रिजॉर्ट को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिये. 23 सितंबर की ही रात वनंत्रा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया गया. 24 सितंबर को भाजपा ने भी मामले में एक्शन लिया. आरोपी पुलकित आर्य के पिता और भाई को पार्टी से निकाला. पुलकित के पिता विनोद आर्य बीजेपी सरकार में पूर्व राज्य मंत्री थे. पुलिकित का बड़ा भाई अंकित उत्तराखंड OBC आयोग का उपाध्यक्ष था. दिन में पुलिस ने अंकिता का शव बैराज से बरामद किया. जिसके बाद शव को पोस्टमार्ट के लिए एम्स ऋषिकेश लाया गया.

अंकिता मर्डर केस डायरी, कब क्या हुआ

28 अगस्त 2022 को अंकिता ने वनंत्रा रिजॉर्ट ज्वॉइन किया. अंकिता वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी. 18 सितंबर को अंकिता कुछ परेशान थी. अंकिता को परेशान देख वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक ने घूमने का प्लान बनाया. 8 बजे करीब अंकिता को लेकर पुलकित, अंकित, सौरभ ऋषिकेश गए. ऋषिकेश से लौटने के बाद सभी लोग बैराज चौकी के पास रुके. यहां चीला रोड के किनारे सभी ने शराब पी और मोमोज खाए. यहां अंकिता और पुलकित का झगड़ा हो गया. पुलकित नाराज था कि अंकिता उनकी बातें दोस्तों से शेयर करती है. अंकिता ने अपने दोस्त को रिजॉर्ट की सच्चाई बताई थी. रिजॉर्ट में आने वाले गेस्ट के साथ संबंध बनाने के दबाव की बात कही. इसी बात को लेकर अंकिता कई दिनों से परेशान थी. पुलकित भी अंकिता से इसी बात को लेकर लड़ रहा था. चीला रोड पर नहर किनारे ही अंकिता की पुलकित और बाकियों से झड़प हुई. अंकिता ने धमकी दी कि वो रिजॉर्ट की सारी करतूतों को बाहर बता देगी. गुस्से में अंकिता ने पुलकित का मोबाइल नहर में फेंका. नशे की हालत में आरोपियों ने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया. घटना के बाद फिल्मी अंदाज में आरोपियों ने मामले का निपटारा चाहा. रिजॉर्ट के शेफ मनवीर को फोन कर चार लोगों का खाना बनाने को कहा. देर रात तीनों आरोपी किनारे वाले रास्ते से रिजॉर्ट पहुंचे. प्लान के तहत शेफ से अंकिता का खाना लेकर उसके कमरे में गया. अंकिता के कमरे में खाना रखकर अंकित वापस आ गया. 19 सितंबर की सुबह पुलकित आर्य और अंकित गुप्ता हरिद्वार चले गए. पुलकित ने नया मोबाइल और उसी नंबर का डमी सिम खरीदा. पुलकित ने रिजॉर्ट में काम करने वाले सौरभ बिष्ट को फोन किया. सौरभ से अंकिता के कमरे में जाकर उसका फोन लाने को कहा. सौरभ कमरे में गया तो उसे अंकिता वहां नहीं मिली. सौरभ ने पुलकित को ये बात बताई. इसके बाद आरोपियों ने अंकिता की गुमशुदगी दर्ज करवाई. फिर सारे घटनाक्रम में कार्रवाई शुरू हुई.

अंकिता मर्डर केस, अकेला पड़ा अंकिता का परिवार